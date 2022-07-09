توجت الكازاخية إيلينا ريباكينا بلقب بطولة ويمبلدون للتنس اليوم السبت وحرمت التونسية أُنس جابر من أن تصبح أول بطلة عربية وأفريقية للبطولة الكبرى.

وتفوقت ريباكينا المصنفة 17 للبطولة، على أُنس جابر المصنفة الثانية عالميا 3-6 و6-2 و6-2 لتصبح أول لاعبة من كازاخستان تفوز بلقب في الفردي بإحدى البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام).

ونجحت ريباكينا في تحويل تأخرها في المجموعة الأولى إلى فوز مثير لتقضي على حلم أُنس جابر التي كانت تتطلع لأن تصبح أول لاعبة من دولة عربية ومن قارة أفريقيا تفوز بلقب إحدى البطولات الأربع الكبرى.

وكانت البطلة التونسية تأمل في تحقيق إنجاز غير مسبوق وإسعاد الجماهير في بلادها حيث حظيت مبارياتها بمتابعة واسعة في تونس.

وتلقب أُنس بـ"وزيرة السعادة" في تونس، وقال وزير الشباب والرياضة كمال دقيش إن استقبالا شعبيا سينظم على شرفها لدى عودتها إلى الوطن.

وقدمت النجمة التونسية مسيرة قوية هذا الموسم حيث فازت ببطولتي مدريد وبرلين هذا العام، ولقب دورة برمنغهام في 2021، لكنها ستضطر للانتظار للمزيد من الوقت قبل حصد لقبها الأول في البطولات الكبرى.