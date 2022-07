بلغ ارتفاع أطول موجة في العالم 24 مترًا و38 سنتيمترًا، وتمكن يوسين بولت من الركض لمسافة 100 متر في لمح البصر، واستطاع خافيير سوتومايور القفز بارتفاع أكثر من مترين، ويحاول البعض الآخر من الرياضيين تسجيل أرقام قياسية غريبة.

صعود السلالم على رأسك

ذكرت مدونة "أكتيف كورنر" (activcorner) أن فيتناميين اثنين تسلقا 90 درجة بكاتدرائية جيرونا بإسبانيا في 52 ثانية، ولكن الخارج عن المألوف هو أنهما قاما بذلك صعودا على رأسيهما.

ركوب الدراجة… أثناء العزف على الكمان

قطع عازف التشيلو الألماني كريستيان آدم مسافة 60 كيلومترا، وهو يعزف على الكمان في 5 ساعات و9 دقائق، ونظرا لأن ركوب الدراجة لهذه المدة يعد أمرا سهلاً للغاية، يمكنك اختيار آلة أكثر تعقيدًا لتكون التجربة ممتعة أكثر.

Christian Adam of Lübeck, Germany, holds the current world record for cycling backwards with a violin: 60.45 kilometers (37.56 miles) in 5 hours, 9 minutes. pic.twitter.com/09SlXYABE2 — Cool Bike Art 🚴 (@CoolBikeArt1) May 7, 2022

قطع 100 متر بالركض على أربعة

أصبح كاتسومي تاماكوشي أسرع رجل في سباق 100 متر بالركض على أربعة. واخترع الياباني كينيتشي إيتو هذه الرياضة عام 2013 وكان قد سجل الرقم القياسي القديم في 16.87 ثانية بينما كان أداؤه أفضل من خلال تغطية 100 متر في 15.86 ثانية.

Japan's Katsumi Tamakoshi recently set a new record for fastest 100 m running on all fours! http://t.co/9mk3xGQefE pic.twitter.com/2zd1bfYyx0 — Guinness World Records (@GWR) November 21, 2014

أطول طلقة سهم بالقدمين

بفضل مرونة جسدها، حققت لاعبة السيرك نانسي سيفكر رقما قياسيا كأسرع رامية سهم باستخدام قدميها على هدف عرضه 13.97 سنتيمترا على مسافة 6.09 أمتار.

101 ماراثون في عام واحد حافي القدمين

في سن يناهز 55 عامًا، خاض إيدي فيغا 101 ماراثون في عام واحد. في الحقيقة يعد هذا مذهلا لكن من المثير الدهشة معرفة أن هذا الرياضي خاض 101 ماراثون في عام واحد حافي القدمين، وقد مكنه الإنجاز الذي حققه من جمع الأموال لصالح جمعية خيرية تقدم أحذية للأطفال الفقراء.

في الواقع، ركض فيغا 102 ماراثون في عام واحد، لكن السباق الأخير خاضه وهو يرتدي حذاء.

تسلق السلالم بدراجة هوائية

حقق البولندي كريستيان هيربا رقمًا قياسيا من خلال صعوده 3139 درجة في 2015 بدراجته الهوائية عندما صعد برج تايبيه 101 العالمي في تايوان – الذي يبلغ ارتفاعه 508 أمتار- في ساعتين و18 دقيقة.

Krystian Herba broke the #GuinnessWorldRecord by climbing 3139 steps in Taipei 101! pic.twitter.com/SJQmBEGzLp — Polish Office in Taipei (@PLinTaiwan) March 23, 2015

القفز في الفضاء دون مظلة

قفز المظلي الأميركي لوك إيكنز من ارتفاع 7620 مترا فوق وادي سيمي في كاليفورنيا من دون مظلة، لكن ليسقط فوق شبكة أمان شاسعة بمساحة 30 مترًا مربعًا.

وفي سقوطه الحر، وصل لوكا إلى سرعة 220 كيلومترا/ ساعة لكن مع وجود 3 أشخاص آخرين لمساعدته في الحفاظ على مساره.

World record — skydiving from 25,000 feet / 7620 meters **without a parachute*** by Luke Aikins. A bit of a narrow margin on the landing though. Any takers? pic.twitter.com/wx5rB2mc7V — Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) June 1, 2021

أسرع رجل يقف على يديه ماسكا بعكازين

من الأفضل أن ينتبه يوسين بولت لأن أحد الرياضيين تحداه مرة أخرى في سباق 100 متر، وليس فقط المسافة عينها لكن من خلال التوازن على عكازين وفي وضع الوقوف على اليدين.

وقطع تاميرو زيغايا هذه المسافة في 57 ثانية فقط مع رفع قدميه إلى السماء ورأسه إلى أسفل، وتجدر الإشارة إلى أن هذا الأداء المذهل يتطلب الكثير من الرشاقة، ولطالما كان اللاعب الرياضي من ذوي الاحتياجات الخاصة من المعجبين ببولت، وهذا ما دفعه للتدرب بشكل كثيف من أجل تحقيق هدفه.

وتشير المدونة -نهاية تقريرها- إلى أنه يمكن لأي شخص أن يتخيل أنه من السهل تحقيق الأرقام القياسية الرياضية غير العادية. لكن ذلك يتطلب مثابرة في التدريب وعزيمة كبيرة.