حققت نجمة التنس التونسية أُنس جابر إنجازا تاريخيا بالتأهل إلى نهائي بطولة ويمبلدون للتنس، إثر تغلبها على الألمانية تاتيانا 6-2 و3-6 و6-1 اليوم الخميس في الدور نصف النهائي للبطولة.

وأصبحت النجمة التونسية أول عربية وأفريقية تصل إلى النهائي في إحدى بطولات "غراند سلام" الأربع الكبرى، وضربت موعدا في النهائي مع إيلينا ريباكينا لاعبة كازاخستان المولودة في روسيا، التي فازت 6-3 و6-3 على الرومانية سيمونا هاليب.

وقبل نزولها الملعب، قالت الأسطورة الأميركية بيلي جين كينغ إن أُنس "تستخدم التنس منصة لمساعدة بلادها تونس وأفريقيا والدول العربية"، ولم تخيب اللاعبة التونسية البالغة من العمر 27 عاما ظنها، لتبلغ النهائي بانتصار لافت أنهت به مشوار ماريا الرائع.

ومنذ خروجها من الدور الأول في بطولة رولان غاروس هذا العام عقب هزيمة مفاجئة، فازت أُنس جابر في 11 مباراة متتالية على الملاعب العشبية، بعد أن وصلت إلى نادي عموم إنجلترا وهي تحمل لقبا واحدا في برلين خلال فترة الاستعداد للبطولة.

وتلعب أُنس حاليا وهي تحمل أعلى تصنيف عالمي لها، وهو المركز الثاني. ومنذ أن دخلت ضمن قائمة المصنفات الخمسين الأوليات على العالم في فبراير/شباط 2020، حققت العديد من الإنجازات غير المسبوقة على مستوى تونس والدول العربية بشكل عام.

وحققت أُنس جابر اليوم الانتصار الثاني والعشرين خلال آخر 24 مباراة لها، وباتت على بعد انتصار واحد من تحقيق أكبر إنجاز في لعبة التنس على مستوى الدول العربية والأفريقية.