أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية اعتبار الرياضي الأميركي جيم ثورب بطلا في منافسات العشاري والخماسي ببطولة دورة الألعاب الأولمبية في العاصمة السويدية ستوكهولم عام 1912.

وكان جيم ثورب واحدا من أفضل الرياضيين بالولايات المتحدة في النصف الأول من القرن الـ20، قبل أن يتم إلغاء إنجازه الأولمبي بسبب تلقيه مبلغ 25 دولارا مقابل اللعب مع أحد الفرق المتواضعة في رياضة البيسبول.

وكان تلقي ثورب أموالا يعني أنه محترف، وهو الأمر الذي كان ينتهك قواعد الهواة الصارمة في ذلك الوقت.

وتلقى ثورب عرضا لدى عودته إلى نيويورك قادما من ستوكهولم، واعترف بتلقي الأموال، وتم تجاهل مطالباته بالتساهل في العقوبات الموقعة عليه، ومارس لاحقا البيسبول وكرة القدم الأميركية، وحقق رقمه القياسي في العشاري عام 1948.

وتوفي ثورب بأزمة قلبية عام 1953.

وأجرت اللجنة الأولمبية تغييرا، واعتبرت ثورب فائزا في منافسات العشاري بعد 110 أعوام، وذلك بعد موافقة اللجنتين النرويجية والسويدية.

وقال توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية "نرحب بالوصول إلى حل، كان ذلك موقفا فريدا من نوعه واستثنائيا، وقد تم التعامل معه بطريقة غير عادية من اللجان الأولمبية الوطنية المعنية بالأمر".