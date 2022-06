في مشهد نادر وغريب، ظهر أحد الملاكمين خلال نزال في جنوب أفريقيا وهو يوجه لكمات نحو الفراغ بعد ثواني من إسقاط خصمه واقترابه من التفوق عليه.

ووجد الملاكم سيميسو بوثيليزي نفسه تائها في اللحظات الأخيرة من نزاله أمام سيفيسهيلي منتونغا ضمن صراع على حزام الملاكمة الأفريقي للوزن الخفيف في جنوب أفريقيا.

وكان النزال يتجه نحو نقطة التعادل بعد تبادل الملاكمين السيطرة خلال فتراته، ولكن في الجولة العاشرة أسقط بوثيليزي خصمه نحو حبال الحلبة، وعكس التوقعات بدا هو من تأثر بالنزال أكثر من خصمه.

Scary moment for Simiso Buthelezi in his fight against Siphesihle Mntungw. Hoping everything is ok! pic.twitter.com/E2NSDRVd54

