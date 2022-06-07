في مشهد نادر وغريب، ظهر أحد الملاكمين خلال نزال في جنوب أفريقيا وهو يوجه لكمات نحو الفراغ بعد ثواني من إسقاط خصمه واقترابه من التفوق عليه.

ووجد الملاكم سيميسو بوثيليزي نفسه تائها في اللحظات الأخيرة من نزاله أمام سيفيسهيلي منتونغا ضمن صراع على حزام الملاكمة الأفريقي للوزن الخفيف في جنوب أفريقيا.

وكان النزال يتجه نحو نقطة التعادل بعد تبادل الملاكمين السيطرة خلال فتراته، ولكن في الجولة العاشرة أسقط بوثيليزي خصمه نحو حبال الحلبة، وعكس التوقعات بدا هو من تأثر بالنزال أكثر من خصمه.

Scary moment for Simiso Buthelezi in his fight against Siphesihle Mntungw. Hoping everything is ok! pic.twitter.com/E2NSDRVd54 — Slasher Sports (@SlasherSports) June 7, 2022

وتفاجأ الحكم بالملاكم بوثيليزي وهو يتوجه إلى الركن المقابل للحلبة ويوجه لكمات نحو الفراغ، وبدا كأنه يصارع "شبحا" قبل أن يتدخل الحكم لإيقاف النزال وفسح المجال لتدخل سريع من الطاقم الطبي.

وذكرت تقارير صحفية أن بوثيليزي نقل بسرعة إلى المستشفى وتم وضعه تحت غيبوبة اصطناعية وهو في حالة مستقرة، وسيخضع لمزيد من الفحوص في الأيام المقبلة لمعرفة تفاصيل ما جرى.

وشهد النزال أول خسارة في مشوار بوثيليزي، بينما حقق منتونغا فوزه السابع وتوج بحزام الوزن الخفيف الأفريقي.