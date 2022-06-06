الشوربجي يتحول لتمثيل إنجلترا بدلا من مصر في بطولات الإسكواش

أعلن الاتحاد الإنجليزي للإسكواش أن محمد الشوربجي، المصنف الأول عالميا سابقا، انتقل من تمثيل مصر إلى اللعب مع إنجلترا خلال البطولات المقبلة.

والشوربجي -المولود في مدينة الإسكندرية الساحلية- من أكثر لاعبي الإسكواش حصولا على ألقاب على مر العصور، وقضى 50 شهرا في صدارة التصنيف العالمي بين عامي 2014 و2021.

وقال "أنا متحمس حقا لتمثيل إنجلترا الآن، لقد عشت في إنجلترا أكثر من نصف حياتي، وتدربت على يد مدربين بريطانيين. جئت للدراسة في إنجلترا عام 2006 وأصبحت (مدينة) بريستول موطني. بصفتي مواطنا بريطانيا الآن، سأقدم كل ما بوسعي لدولة دعمتني لسنوات عديدة".

ويعيش الشوربجي (31 عاما) في إنجلترا منذ أن كان عمره 15 عاما، ويحتل حاليا المركز الثالث عالميا وحصد 44 بطولة للمحترفين ليتساوى في المركز السادس في قائمة الأكثر تتويجا بألقاب في منافسات الإسكواش للرجال على مر العصور.

وقال الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنجليزي للإسكواش مارك وليامز "يسعدنا جدا انضمام محمد الشوربجي لأسرة الإسكواش في إنجلترا ونتطلع إلى مساعدته على مواصلة الأداء على أعلى مستوى. يسعدنا رغبته في القيام بدور لتطوير أداء مجموعة رائعة من اللاعبين الشبان عبر برنامج اكتشاف المواهب".

وأضاف وليامز "نرغب في تعزيز إرث إنجلترا بوصفها واحدة من أنجح الدول في رياضة الإسكواش، ونثق بأن انضمام أحد اللاعبين العظام، مثل محمد الشوربجي، سيساعد في إلهام وتشجيع الأجيال الحالية والمستقبلية من المواهب الإنجليزية".

وسيخوض الشوربجي أول بطولة له تحت علم إنجلترا عندما تقام بطولة موريشيوس المفتوحة في الفترة بين 7 و11 يونيو/حزيران الجاري. كما سيظهر لأول مرة في البطولة الوطنية للإسكواش في بريطانيا في مانشستر بين 14 و18 يونيو/حزيران الجاري كذلك.