من المستبعد اليوم إيجاد شخص لا يعرف كرة القدم أو البيسبول أو هوكي الجليد نظرًا لأنها من الرياضات التي تمارس في كل مكان، في الشوارع وساحات المدرسة وحتى في السجون. ولكن هناك رياضات أخرى غير معروفة وقد تكون أقل شعبية لكنها أكثر إثارة.

يستعرض تقرير لموقع "براين بيريز" (brainberries) عددا من الرياضات الغريبة جدا لدرجة أنه لا يمكن إدراجها ضمن منافسات الألعاب الأولمبية إلا أن لها جمهورا من المتابعين الأوفياء وتُقام لها مسابقات في جميع أنحاء العالم، سواءً على المستوى المحلي أو العالمي.

ملاكمة الشطرنج

تقوم ملاكمة الشطرنج على دمج لعبتي الشطرنج والملاكمة معا لسبب ما. وعلى غرار الملاكمة، يكون الفوز في الشطرنج من خلال التغلب على الخصم بإستراتيجية محددة. إنه تحدّ يتطلب قوة العقل والعضلات في نفس الوقت.

في هذه الرياضة الهجينة التي تُمارس غالبا في ألمانيا وإنجلترا، يتناوب اللاعبون بين الشطرنج والملاكمة بعد كل جولة محاولين الفوز بالضربة القاضية أو بوفاة الملك، ويستمر النزال 11 جولة يُحدد فيها الغالب إما عن طريق الفوز بمواجهة الشطرنج أو بالضربة القاضية في الملاكمة أو بقرار من الحكام في النهاية.

حمل الزوجة

تأتي مسابقة حمل الزوجة من فنلندا، حيث يتسابق الرجال حاملين زوجاتهم فوق ظهورهم في مضمار يضم حواجز وعراقيل. وهناك 3 طرق لرفع الزوجة: إما على الظهر أو على الكتف (طريقة رجل الإطفاء) أو على الأسلوب الإستوني وهو الأكثر انتشارا حيث يتدلى رأس الزوجة على الظهر بينما تكون رجلاها على كتفي زوجها.

الغطس بالمستنقعات

رياضة الغطس في المستنقعات عبارة عن سباق للسباحة غطسا على طول مستنقع دون استخدام معدات السباحة التقليدية، والاكتفاء فقط بزعانف الغوص وأنبوب التنفس، بينما يمكن ارتداء بدلة الغطس. وتُقام منافسات هذه اللعبة سنويًا في ويلز بالمملكة المتحدة.

هوكي الجليد المقلوب تحت الماء

هذه رياضة جنونية جديدة يجتمع فيها الغواصون الأستراليون وعشاق الرياضات الخطرة ويتابعها المتفرجون عبر شاشات، وتشبه قواعدها تقريبا الهوكي العادي، غير أن ما يجعل هذه اللعبة أكثر غرابةً أنها تُلعب تحت الجليد ودون أوكسجين حيث يتبارى المتنافسون تحت حلبة تزلج بطول 8 أمتار وعرض 6 أمتار. يستغرق كل شوط 10 دقائق، ومثلها استراحة. ويُسمح للاعبين بالخروج للهواء كل 30 ثانية.

كويدتش

من شاهد سلسلة أفلام "هاري بوتر" أو قرأ الرواية يعرف جيدا رياضة الكويدتش، أما من يجهلونها فنقول: إنها رياضة ساحرة تجمع بين فريقين من 7 أفراد كل واحد يمتطي مكنسة طائرة مستخدمين 4 كرات. أما في اللعبة الواقعية، يستخدم الرياضيون مكانس حقيقية يحاولون من خلالها رمي الكرات على الطرفين المتعاكسين من الملعب، تماما مثلما ورد فيالكتاب.

بوسابول

يعود أصل لعبة البوسابول إلى إسبانيا، وهي تشبه رياضة الكرة الطائرة إلى حد كبير ولكنها تشمل أيضا عناصر من رياضات أخرى مثل كرة القدم والجمباز والكابويرا. تُمارس هذه اللعبة على ميدان منفوخ كبير، مع وجود ترامبولين على كل جانب من الشبكة يسمح للاعبين بالقفز عاليًا لرمي الكرة مما يجعلها أكثر إثارة.

بولو الدراجة الأحادية

تُمارس لعبة الدراجة الأحادية مثل لعبة البولو باستثناء أن المشاركين يركبون دراجات أحادية، مما يجعل الحفاظ على التوازن شديد الصعوبة في محاولة ضرب الكرة.

سباق رجال الإطفاء أو السلالم

يشعر رجال الإطفاء كغيرهم بالملل أيضًا عندما لا ينقذون الأرواح، لذلك توصّلوا إلى لعبة يشغلون بها أوقات فراغهم. قواعد هذه اللعبة بسيطة جدًا، حيث يتسابق المتنافسون نحو جدار مرتفع عن طريق صعود السلالم نحو القمة، والفائز هو أول من يصل إلى هناك.

كرة قدم الفقاعات

قواعد هذه اللعبة هي نفسها قواعد كرة القدم العادية، غير أنها تمارس من طرف لاعبين داخل فقاعات منفوخة بشكل يجعل اللاعب الذي يصطدم بآخر يبتعد عن الكرة.

سباق قوارب اليقطين

بإمكان عشاق اليقطين التنافس في سباق مائي غريب، حيث تستخدم يقطينات ضخمة قد يصل وزنها إلى 300 كيلوغرام يتم تفريغها من لبّها وتزيين قشرتها. لا توجد قواعد ولا أخطاء في هذه اللعبة، باستثناء أن اليقطينة يجب أن تطفو فوق الماء وأن اللاعبين ينبغي أن يجدفوا بسرعة نحو خط النهاية.

رياضة رمي العمود

على عكس ما سبق ذكره، لهذه الرياضة خلفية تاريخية وهي حدث رياضي تقليدي في أسكتلندا حيث يقوم المنافسون بإلقاء أعمدة خشبية كبيرة تسمى "كيبر". والغريب أنها لا تقتضي رمي العمود الخشبي إلى أبعد مدى وإنما أن يسقط الجزء العلوي منها بالقرب من الرامي. وما يزيدها غرابة أن كل متنافس يرتدي الكيلت الأسكتلندي (تنورة).