فيديو الموسم.. والدة مصطفى عسل تشاركه فرحة التتويج ببطولة إٍسكواش

دخلت والدة اللاعب المصري مصطفى عسل الملعب للاحتفال معه ومشاركته فرحة التتويج في البطولة الختامية "العظماء الثمانية" للإسكواش، التي استضافتها مصر في الفترة بين 21 و26 الشهر الحالي.

وفاز مصطفى عسل (المصنف الرابع عالميا) في المباراة النهائية أمس الأحد على النيوزيلندي بول كول (المصنف الثاني) بنتيجة 3-0 في مباراة استغرقت 76 دقيقة.

ونشر اللاعب -عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر- مقطع فيديو للحظة دخول والدته الملعب لتهنئته ومشاركته الاحتفال، ولقطة العناق الحار بينهما، إذ تداولها ناشطون مصريون بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشارك عسل بتغريدة أخرى فيها صور عناقه مع والدته لحظة فوزه بالمباراة، وكتب عليها "أنا لا شيء بدون والدتي. هي سبب كل ما أنا عليه وكل ما سأكونه. شكرا يا أمي".

ووصفت حسابات رياضية ومغردون لقطة دخول والدة عسل الملعب بأنها "فيديو الموسم" لما أظهرته من مشاعر الفخر والتحفيز لابنها بعد فوزه في النهائي والتتويج ببطولة العظماء الثمانية للمرة الثانية على التوالي.

"I am nothing without my mother. She is the reason for everything I am and all that I will be."

شكرًا يا امي❤️ pic.twitter.com/U0NmFk3UVY — Mostafa Asal (@mostafasal_) June 26, 2022

🔥 THE RAGING BULL STRIKES AGAIN 🔥 Back-to-back CIB PSA World Tour Finals titles for @mostafasal_! 🏆#WorldTourFinals pic.twitter.com/HbMyvovPqb — PSA World Tour (@PSAWorldTour) June 26, 2022

🚨🚨 فـيـديـو الـمـوسـم 😍😍😍 والـدة مـصـطـفـى عـسـل تـقـتـحـم الـمـلـعـب لـعـنـاقـه ومـشـاركـتـه فـرحـة الـتـتـويـج بـنـهـائـيـات الـجـولـة الـعـالـمـيـة لـلإسـكـواش أقـوى بـطـولات الـلـعـبـة 👩‍👦👩‍👦👩‍👦👩‍👦🔥🔥🔥🔥😍😍😍😍❤️❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/vl5EDULF6U — Egypt Sports Network (@ESNEgypt_) June 26, 2022

📷 والدة بطلنا التايجر مصطفى عسل تدخل إلى أرضية الملعب لتحتفل معه بلقبه الأغلى والأهم حتى الآن في عالم الاسكواش ❤️💪 مبروك يا تايجر بطل العظماء الثمانية 👏🔥💪🇪🇬❤️ pic.twitter.com/jYVMZInURJ — 𝗮𝗵𝗺𝗮𝗱 (@aelmasry08) June 27, 2022

(( لقطة اليوووم ))

والـدة أبننا مصطفي عـسـل تـقـتـحـم الـمـلـعـب لـعـنـاقـه ومـشـاركـتـه فـرحـة الـتـتـويـج بـنـهـائـيـات الـجـولـة الـعـالـمـيـة لـلإسـكـواش أقـوى بـطـولات الـلـعـبـة ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍 pic.twitter.com/eJK2W83Vc2 — 🇪🇬85:45Mostafa.Fouda🇿🇦74 (@mostafafouda74) June 26, 2022

والـدة #مـصـطـفـى_عـسـل … تـقـتـحـم الـمـلـعـب لـعـنـاقـه ❤️ومـشـاركـتـه فـرحـة الـتـتـويـج بـنـهـائـيـات الـجـولـة الـعـالـمـيـة ل #الإسـكـواش 🎉

دوول ولاد مصر اللى بجد🇪🇬#هنغرد_في_عشق_مصر pic.twitter.com/kgCx5B7MSX — ⁦🇪🇬hoda🇪🇬⁩ (@hoda3578) June 27, 2022

والدة مصطفي عسل تقتحم الملعب وتعانقه عقب تتويجه

ببطولة العظماء الثمانيه علي حساب النيوزلندي 🇾🇪❤ pic.twitter.com/LE3I5N1a49 — 💞 Noha Maher 💝 (@NohaMah87237719) June 27, 2022