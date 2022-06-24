تستعد مدينة وهران الجزائرية (غربي البلاد) لانطلاق دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط بداية من غد السبت.

وتهيمن مشاهد آخر التحضيرات على المدينة، إذ تستقبل النسخة 19 من ألعاب البحر الأبيض المتوسط أكثر من 4 آلاف رياضي من 26 دولة، وتستمر منافساتها حتى الخامس من يوليو/تموز المقبل، وستقام المنافسات في 24 مسابقة رياضية.

وأعلنت لجنة التنظيم في وقت سابق نفاد جميع تذاكر حفل الافتتاح بعد 24 ساعة من طرحها للبيع عبر منصة رقمية وُضعت خصيصا لهذا الغرض. وطرح المنظمون 32 ألف تذكرة للبيع بسعر يصل إلى نحو دولار للتذكرة الواحدة.

وقررت اللجنة طرح تذاكر إلكترونية مجانية لتمكين الجماهير من متابعة المنافسات الرياضية، على أن يكون حضور حفل الاختتام بمقابل مادي، ويرجح أن يكون في نفس مستوى سعر تذكرة حفل الافتتاح.

وتعد وهران ثاني مدينة جزائرية تحتضن المنافسات بعد العاصمة الجزائر التي استضافت الألعاب عام 1975.