تجذب سباقات "الفورمولا 1" الأنظار من كافة أنحاء العالم، ويستعد السائقون جسديا وذهنيا لهذه السباقات، ويبقون في حالة تواصل مع الفريق الفني حتى مع ما يتعرضون له من قوة تسارع السيارة والاهتزازات.

ويقود سائقو "الفورمولا 1" سياراتهم لمدة 90 دقيقة بمتوسط سرعة 200-250 كيلومترا في الساعة، ويقطعون طريق السباق بهذه السيارات الخارقة بسرعة قد تصل إلى 350 كيلومترا في الساعة دون ارتكاب أي أخطاء، ويتطلب تقديم أداء بكل هذه الحرفية العالية أداء بدنيا وذهنيا جيدا.

وذكر موقع "أجي باديم" (acibadem) التركي إن السائقين كانوا في الماضي يتدربون في الصالة الرياضية يومين في الأسبوع ويأكلون ما يشاؤون، لكن الوضع اليوم مختلف. فبالإضافة إلى مختبرات تدريب الفرق والسائقين، هناك اختبارات مخصصة للسائقين فقط وأخرى يتم إجراؤها من وقت إلى آخر لكافة أعضاء الفريق. كما تتم مراجعة مستوى تمارين القلب والأوعية الدموية للفريق بالإضافة إلى قوة العضلات وتوازن القوة والمرونة والعادات الغذائية والحالة العقلية والصحة العامة لأعضاء الفريق.

ذكر الموقع أن السائقين عادة ما يعانون من مشاكل القلب بسبب السرعة التي يقودون بها ومستوى الأدرينالين الذي تتعرض له أجسادهم. وأثناء سباقات الفورمولا 1، يرتفع معدل ضربات القلب لدى المتسابقين مثلما يحدث مع أي رياضي آخر. ولكن السبب الرئيسي لارتفاع الأدرينالين لدى الرياضيين هو انقباض العضلات، في حين يختلف الأمر بالنسبة لسائقي الفورمولا 1 حيث يرتفع معدل ضربات القلب بفعل بعض الهرمونات التي يفرزها الجسم نتيجة الشعور بالإثارة. ومهما كان السبب على سائق الفورمولا 1 خوض السباق بمعدل ضربات قلب من 140 إلى 180 لمدة 90 دقيقة ومن دون أي خطأ تقريبا.

يؤدي التركيز على المضمار طوال فترة السباق إلى اندفاع الأدرينالين بشكل كبير مسببا ضغوطا جسدية جسيمة تؤدي إلى ارتفاع شديد في معدل ضربات القلب. لهذا السبب، يجب على المتسابقين ممارسة تمارين القلب والأوعية الدموية مثل الركض وركوب الدراجات والتجديف في الفترة التي تسبق موسم السباق.

بسبب وضعية المقعد ونظام التعليق في السيارات القديمة، كان 70% من المتسابقين يعانون من آلام أسفل الظهر و54% يعانون من آلام في الرقبة أثناء السباق وبعده. أما اليوم، فتراجع عدد هذه الحالات بفضل تصميم مقاعد تلائم بنية جسم السائق وتصنيعها بطريقة تساعد السائقين على الخروج من السيارة بسرعة في حالة وقوع حوادث.

كان معدل إصابة الرسغ لدى المتسابقين 64% عام 1998، وقد تقلص هذا العدد بعد هذا التاريخ بفضل تغيير التروس (علبة السرعة).

تعد الرقبة أكثر منطقة في الجسم تتعرض للضغط خلال سباقات السيارات. ويصل وزن رأس المتسابق مع الخوذة الواقية للرأس والرقبة أثناء السباق من 6 إلى 7 كيلوغرامات. وبتطبيق قوة تبلغ 4-6 كيلوغرامات لتنفيذ حركات للخلف والأمام عند الوقوف والتسارع المفاجئ ومن خلال الانحناءات الجانبية عند المنعطفات، ينعكس ذلك الثقل على الرقبة بوزن 24-42 كيلوغراما.

وتشكل إصابات الرقبة 34% من مجمل الإصابات التي يتعرض لها سائقو الفورمولا 1، لذلك يُوصى بالعمل على تقوية العضلات حول الرقبة من خلال استخدام معدات تدريب القوة الخاصة أو استخدام الأربطة المرنة الكبيرة.

