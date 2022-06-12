ظهرت الفنون القتالية منذ زمن بعيد، بعضها يُستخدم كوسيلة للحفاظ على التناغم الروحي والبعض الآخر كوسيلة للدفاع عن النفس أو لأغراض أكثر عنفا. وعموما، يتمثل الهدف الأساسي من الفنون القتالية في تحويل الجسم إلى سلاح فتّاك.

واستعرض تقرير لموقع "سوبر كوريوسو" (supercurioso) الإسباني أخطر فنون القتال أو ما يعرف أيضا بفنون الدفاع عن النفس، وهي:

مواي تاي (Muay Thai)

نشأت هذه الرياضة في تايلند منذ حوالي ألفي عام وهي تُعرف بفن الأطراف الثمانية، لأنها تشمل مقابض اليدين والمرفقين والركبتين والقدمين. وتشكل الركلات أكبر خطر لأنها يمكن أن تصيب العمود الفقري.

السامبو (Sambo)

نشأ فن السامبو القتالي في روسيا ويعني "الدفاع عن النفس دون أسلحة". تجمع هذه الرياضة بين أساليب القتال التقليدية المختلفة مثل الجودو والتشيداوبا والمصارعة المنغولية، وهي من بنات أفكار لينين الذي جمع مجموعة من الخبراء لإنشاء أسلوب قتالي من شأنه أن يسمح للجنود بحماية أنفسهم. وفي هذه الرياضة، يمكن أن يعاني الخصوم من أضرار جسدية كبيرة بسبب الحركات الفجائية.

كراف مغا (Krav Maga)

هذا النوع من فنون القتال هو نظام القتال والدفاع الشخصي الذي تستخدمه قوات الدفاع والأمن الإسرائيلية. ويسمح بالهجوم دون أسلحة أو بأسلحة بيضاء مثل السكاكين والمناجل والفؤوس، وأيضا بالأسلحة غير الحادة مثل العصي والزجاجات والحجارة. وتشمل التدريبات نزع السلاح والدفاع عن النفس ضد الأشخاص الذين يحملون الأسلحة النارية.

فالي تودو (Vale Tudo)

يعود أصل هذه الرياضة القتالية إلى البرازيل، وهي تتيح للمقاتلين استخدام أي نوع من الفنون القتالية أو من رياضات الاحتكاك. كما تسمح قواعد هذا الفن القتالي، يترجم حرفيا بـ"كل شيء مسموح به"، باستخدام أي أسلوب قتالي تقريبا. كما تتميز هذه الرياضة بكونها عنيفة ودموية للغاية.

كابو كويالوا (Kapu Kuialua)

يعود أصل هذه الرياضة القتالية إلى هاواي، وهو فن قتالي يتمثل في كسر العظام وإصابة المفاصل أيضا بالضربات. ويعتبر اسمه ترجمة لكلمة "شكل ممنوع من القتال" حيث اقتصر تعليمه على طبقة النبلاء. وفي بعض الحالات، يقوم الرجال بفرك الزيت على بشرتهم ليصعب على الخصم الإمساك بهم أثناء القتال.

سيلات (Silat)

نشأ فن السيلات القتالي في ماليزيا في أيام القراصنة بهدف ضرب الغزاة حتى الموت. وتكمن الفكرة في مهاجمة الخصم بسرعة كبيرة وتعطيله، وفي النهاية توجيه ضربة قاسية جدا للوجه أو الحلق أو الكلى. ويعتبر التدرّب على فن السيلات صعبا للغاية، إذ يجب على المتدربين القيام بأشياء مثل كسر الطوب على ضلوعهم لزيادة مقاومتهم للألم.