أقل من 5 دولارات.. لاعب تنس يشكو من ضعف الجوائز المالية للبطولات المحلية في مصر

اشتكى لاعب التنس المصري، يوسف عبد اللطيف، من ضعف الجوائز المالية للبطولات المحلية التي ينظمها الاتحاد المصري للتنس.

وقال عبد اللطيف في منشور له عبر فيسبوك، موجها حديثه للاتحاد "هل من الطبيعي أن الخاسر في دور ربع النهائي في بطولة محلية لمرحلة رجال يأخذ (مكافأة) 86 جنيها؟"، وهو ما يعادل تقريبا 4.6 دولارات.

وأشار إلى أن الاتحاد المحلي عدّل لائحة الجوائز وألغى المكافآت من بطولات الرجال والسيدات في الأدوار التي تسبق ربع النهائي، بحجة زيادة قيمة الجوائز المالية في الأدوار النهائية.

وأشار إلى أنه، حسب النظام المتبع في كل البطولات الدولية، يحصل الخاسر من الدور الأول في الفردي -أو حتى الزوجي- على جائزة مالية.

وأوضح أن الجوائز المالية للاتحاد المصري لم تشهد تعديلا منذ 20 سنة، على عكس قيمة الاشتراك في المسابقات التي تتم مراجعتها سنويا.

واختتم عبد اللطيف منشوره بوصف مبلغ 86 جنيها الذي يحصل عليه لاعبو التنس بـ"الإهانة المحبطة".