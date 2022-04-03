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لاعب كرة سلة يتناول الإفطار على مقاعد البدلاء في مباراة بالدوري الأميركي للمحترفين

Charlotte Hornets v Brooklyn Nets NEW YORK, NEW YORK - MARCH 27: Kyrie Irving #11 of the Brooklyn Nets looks on against the Charlotte Hornets at Barclays Center on March 27, 2022 in New York City. NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and or using this photograph, User is consenting to the terms and conditions of the Getty Images License Agreement. Mike Stobe/Getty Images/AFP== FOR NEWSPAPERS, INTERNET, TELCOS & TELEVISION USE ONLY ==
إيرفينغ عبّر في وقت سابق عن اعتزازه بالالتزام بواجباته الدينية وأداء فريضة الصيام (الفرنسية)
3/4/2022

التقطت الكاميرات لحظة إفطار لاعب كرة السلة الأميركي المسلم، كايري إيرفينغ، على مقاعد البدلاء أثناء مشاركته في إحدى مباريات الدوري الأميركي للمحترفين.

وظهر لاعب فريق بروكلين نتس، وهو يتناول قطع الفاكهة في كوب صغير، بالتزامن مع مباراة فريقه أمام نظيره أتلانتا هوكس.

وحرص إيرفينغ على الرجوع سريعا إلى الملعب من أجل استكمال المباراة، والتي فاز بها هوكس بـ122 نقطة مقابل 115 لبروكلين نتس.

وكان إيرفينغ قد أشار إلى كونه مسلما في وقت سابق، وأكد أنه يصوم خلال شهر رمضان المبارك، ويُعد ذلك أحد واجباته تجاه الله، بحسب وصفه.

وقال إيرفينغ في كلمته للصحفيين "أشارك في رمضان مع الكثير من إخواني وأخواتي المسلمين، إنه التزام بواجبي لله، يسعدني أن أكون جزءا من مجتمعي وأقوم بالأشياء الصحيحة. لذا فإن الصوم هو بالتأكيد جزء منه، إنني محظوظ حقا وممتن لمشاركتي في ذلك".

المصدر : وكالة سند