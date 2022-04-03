لاعب كرة سلة يتناول الإفطار على مقاعد البدلاء في مباراة بالدوري الأميركي للمحترفين

التقطت الكاميرات لحظة إفطار لاعب كرة السلة الأميركي المسلم، كايري إيرفينغ، على مقاعد البدلاء أثناء مشاركته في إحدى مباريات الدوري الأميركي للمحترفين.

وظهر لاعب فريق بروكلين نتس، وهو يتناول قطع الفاكهة في كوب صغير، بالتزامن مع مباراة فريقه أمام نظيره أتلانتا هوكس.

Kyrie Irving realized he has to put the fruit cup down for now😂#NETSonYES pic.twitter.com/7AyQXMFyje — YES Network (@YESNetwork) April 3, 2022

وحرص إيرفينغ على الرجوع سريعا إلى الملعب من أجل استكمال المباراة، والتي فاز بها هوكس بـ122 نقطة مقابل 115 لبروكلين نتس.

وكان إيرفينغ قد أشار إلى كونه مسلما في وقت سابق، وأكد أنه يصوم خلال شهر رمضان المبارك، ويُعد ذلك أحد واجباته تجاه الله، بحسب وصفه.

Kyrie talked about fasting for Ramadan after the Nets’ win over the Celtics. “Just really blessed and grateful to be taking part in this.” pic.twitter.com/CKKppFmx6f — ESPN (@espn) April 24, 2021

وقال إيرفينغ في كلمته للصحفيين "أشارك في رمضان مع الكثير من إخواني وأخواتي المسلمين، إنه التزام بواجبي لله، يسعدني أن أكون جزءا من مجتمعي وأقوم بالأشياء الصحيحة. لذا فإن الصوم هو بالتأكيد جزء منه، إنني محظوظ حقا وممتن لمشاركتي في ذلك".