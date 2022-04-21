ظهر الملاكم الأميركي السابق مايك تايسون في مقطع مصور وهو يوجه لكمات لمسافر بجانبه في رحلة طيران داخل الولايات المتحدة الأميركية.

وذكر تقرير لصحفية "نيويورك بوست" (New York Post) الأميركية أن تايسون كان في الطائرة أمس الأربعاء متجها من سان فرانسيسكو إلى فلوريدا، واستجاب لطلب المسافر والتقط صورة "سيلفي" (Selfie) معه.

وأوضح التقرير أن بطل العالم السابق فقد أعصابه حين تمادى المسافر واستمر في إطلاق تعليقات من مقعده خلف المكان الذي كان يجلس فيه تايسون.

BREAKING: Mike Tyson throwing punches at a passenger on a Jet Blue flight. TMZ reports states that the man assaulted was annoying Tyson, took a selfie with him and kept trying to talk to the 55-year-old fighter as he sat behind him. Via @TMZ_Sports pic.twitter.com/IoT1Sm8oCK — FightClub (@fightclub) April 21, 2022

وظهر الملاكم البالغ من العمر 55 عاما في المقطع وهو يوجه لكمات للشاب ولشخص آخر يحاول فك النزاع، وإنقاذ الشاب من ثورة غضب تايسون.

وظهر الشاب لاحقا وآثار الاعتداء واضحة على وجهه.

ووفقا للتقرير، توجه الشاب بعد الرحلة إلى مركز للشرطة لتحرير شكوى ضد تايسون، في وقت ذكر فيه مقربون من الملاكم أن الشاب كان في حالة سكر عند اقترابه من تايسون.