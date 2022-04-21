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مايك تايسون يوجه لكمات لمسافر في رحلة طيران بأميركا

Deontay Wilder v Tyson Fury - WBC Heavyweight Title Boxing - Deontay Wilder v Tyson Fury - WBC Heavyweight Title - The Grand Garden Arena at MGM Grand, Las Vegas, United States - February 22, 2020 Former boxer Mike Tyson before the fight REUTERS/Steve Marcus
مايك تايسون غضب بعد استفزاز متكرر من مسافر خلال رحلة طيران بالولايات المتحدة (رويترز)
21/4/2022-|آخر تحديث: 22/4/202212:32 AM (مكة المكرمة)

ظهر الملاكم الأميركي السابق مايك تايسون في مقطع مصور وهو يوجه لكمات لمسافر بجانبه في رحلة طيران داخل الولايات المتحدة الأميركية.

وذكر تقرير لصحفية "نيويورك بوست" (New York Post) الأميركية أن تايسون كان في الطائرة أمس الأربعاء متجها من سان فرانسيسكو إلى فلوريدا، واستجاب لطلب المسافر والتقط صورة "سيلفي" (Selfie) معه.

وأوضح التقرير أن بطل العالم السابق فقد أعصابه حين تمادى المسافر واستمر في إطلاق تعليقات من مقعده خلف المكان الذي كان يجلس فيه تايسون.

وظهر الملاكم البالغ من العمر 55 عاما في المقطع وهو يوجه لكمات للشاب ولشخص آخر يحاول فك النزاع، وإنقاذ الشاب من ثورة غضب تايسون.

وظهر الشاب لاحقا وآثار الاعتداء واضحة على وجهه.

ووفقا للتقرير، توجه الشاب بعد الرحلة إلى مركز للشرطة لتحرير شكوى ضد تايسون، في وقت ذكر فيه مقربون من الملاكم أن الشاب كان في حالة سكر عند اقترابه من تايسون.

المصدر : مواقع إلكترونية