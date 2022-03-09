دعوات لمنع روسيا وبيلاروسيا من استضافة أحداث رياضية دولية
9/3/2022
قالت الولايات المتحدة وحلفاء لها في بيان أصدرته وزارة الخارجية الأميركية إنه لا ينبغي السماح لروسيا وبيلاروسيا باستضافة أو تقديم عروض لتنظيم أي أحداث رياضية دولية بعد الحرب على أوكرانيا.
ودعا البيان الاتحادات الرياضية الدولية للحد من فرص الرعاية للشركات المرتبطة بحكومتي روسيا وبيلاروسيا.
ووقع على البيان مسؤولون من 37 دولة، من بينها بريطانيا وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا وكندا وبلجيكا والولايات المتحدة.
ولم تُدرَج الصين والهند ودول في أميركا اللاتينية وأفريقيا ضمن قائمة الدول المشاركة في البيان.
وحث البيان المجتمع الرياضي الدولي على إظهار "التضامن مع شعب أوكرانيا".
وأثارت الحرب الروسية على أوكرانيا في أواخر الشهر الماضي إدانة دولية واسعة، وكانت بيلاروسيا منطقة انطلاق رئيسة للقوات الروسية.
المصدر : وكالات