دعوات لمنع روسيا وبيلاروسيا من استضافة أحداث رياضية دولية

قالت الولايات المتحدة وحلفاء لها في بيان أصدرته وزارة الخارجية الأميركية إنه لا ينبغي السماح لروسيا وبيلاروسيا باستضافة أو تقديم عروض لتنظيم أي أحداث رياضية دولية بعد الحرب على أوكرانيا.

ودعا البيان الاتحادات الرياضية الدولية للحد من فرص الرعاية للشركات المرتبطة بحكومتي روسيا وبيلاروسيا.

ووقع على البيان مسؤولون من 37 دولة، من بينها بريطانيا وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا وكندا وبلجيكا والولايات المتحدة.

ولم تُدرَج الصين والهند ودول في أميركا اللاتينية وأفريقيا ضمن قائمة الدول المشاركة في البيان.

وحث البيان المجتمع الرياضي الدولي على إظهار "التضامن مع شعب أوكرانيا".

وأثارت الحرب الروسية على أوكرانيا في أواخر الشهر الماضي إدانة دولية واسعة، وكانت بيلاروسيا منطقة انطلاق رئيسة للقوات الروسية.