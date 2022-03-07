دعَم الحرب الروسية على أوكرانيا.. لاعب جمباز روسي يواجه إجراءات انضباطية بعد سلوك "صادم"

أعلن الاتحاد الدولي للجمباز أنه سيتخذ إجراءات انضباطية ضد الروسي إيفان كولياك، لاعب الجمباز الفني، بسبب "سلوكه الصادم" بعدما استعرض في إحدى المسابقات رمزا يدعم الحرب الروسية على أوكرانيا.

واحتل اللاعب البالغ عمره 20 عاما المركز الثالث في نهائي مسابقة المتوازيين في كأس العالم للأجهزة في الدوحة، واستعرض الحرف "زد" (Z) عندما صعد على منصة التتويج بجوار منافسه الأوكراني إيليا كوفتون الذي نال الميدالية الذهبية.

وتستخدم القوات الروسية هذا الحرف لتمييز مركباتها ودباباتها في أوكرانيا بعد الحرب على الدولة المجاورة. ويستخدم بعض الداعمين للحرب الروسية الحرف ذاته أيضا.

وقال الاتحاد الدولي للجمباز -في بيان- "يؤكد الاتحاد الدولي للجمباز أنه سيطلب من مؤسسة القيم بالجمباز أن تتخذ إجراءات انضباطية ضد كولياك، بعد سلوكه الصادم في كأس العالم للأجهزة".

وتصف روسيا الحرب بأنها "عملية عسكرية خاصة".

وسبق للاتحاد الدولي للجمباز إلغاء كل مسابقاته في روسيا وبيلاروسيا، وقال إنه لن يسمح بإقامة أي بطولة هناك حتى إشعار آخر.