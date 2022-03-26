يعود تاريخ الدوري الأميركي للمحترفين "إن بي إيه" (NBA) إلى أكثر من 70 عاما، وهو يزخر باللحظات الخالدة والحقائق المثيرة للفضول التي تشمل أشهر لاعبيه.

وفي هذا التقرير، استعرض موقع "سوبر كوريوسو" (Super Curioso) الإسباني بعض الحقائق الغريبة عن هذا الدوري.

العقد الأول للاعب المحترف كوبي براينت

التحق اللاعب كوبي براينت بالدوري الأميركي للمحترفين في عام 1996 وكان لا يزال قاصرا. كانت قواعد الدوري مختلفة عن المعمول به اليوم، لذلك كان على والديه التوقيع معه على عقده الأول.

اللاعب الأطول واللاعب الأقصر

أطول لاعب في الدوري هو مانوت بول بطول 2.3 متر، وأقصر لاعب هو مغسي بوغس بطول 1.6 متر. وقد لعبا في فريق واشنطن ويزاردز خلال موسم 1987-1988.

كان مانوت بول متصديا ممتازا للكرة بفضل طوله فضلا عن كونه أحد أبرز الهدافين في تلك الحقبة، بينما اشتهر مغسي بوغس بسرعته وخفة حركته. لقد كان ضئيل الحجم مقارنة بزملائه من اللاعبين لدرجة أنه مرّ ذات مرة تحت أرجل لاعب آخر في مراوغة لا تُنسى.

التاريخ الغريب لأحذية جوردان من شركة نايكي

ظهرت هذه الأحذية المملوكة لشركة "نايكي" في الأسواق عام 1985 وسرعان ما أصبحت المفضلة بين لاعبي كرة السلة. مع ذلك، واجه هذا النوع من الأحذية مشكلة خلال السنوات الأولى. في ذلك الوقت، كان على اللاعبين ارتداء أحذية تتناسب مع زي فرقهم. لهذا السبب، كانت معظم الطرازات المتاحة بيضاء، لكن أحذية جوردن كانت تجمع بين الأحمر والأسود.

قام رئيس الدوري الأميركي للمحترفين آنذاك بفرض غرامة قدرها 5 آلاف دولار على مايكل جوردن عن كل لعبة يرتدي فيها هذا اللون. مع ذلك، لم يهتم اللاعب كثيرا بهذا الأمر لأن شركة "نايكي" كانت مسؤولة عن دفع الغرامات.

مهارة خاصة لليبرون جيمس

تمكن ليبرون جيمس من أن يصبح أحد أفضل اللاعبين في تاريخ الدوري الأميركي للمحترفين. ومن المثير للاهتمام أنه لاعب أضبط يلعب بيده اليمنى ويأكل ويكتب بيده اليسرى. في إحدى المناسبات أكد أن السبب وراء ذلك هو أنه عندما كان صغيرا، قلد أيقونات مثل مايكل جوردن الذي كان يستخدم يده اليمنى.

مشاكل ما بعد التقاعد

خلال عام 2009، أجريت دراسة مهمة على اللاعبين المتقاعدين من الدوري الأميركي للمحترفين، ووجدت أن 60% على الأقل من اللاعبين يفلسون عند التقاعد. إنها بلا شك حقيقة مثيرة بالنظر إلى أنهم يكسبون خلال مسيرتهم المهنية ملايين الدولارات في الموسم الواحد، ولكن عددا قليلا منهم ينظمون شؤونهم المالية بشكل جيد ويهتمون بأموالهم.