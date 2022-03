مليار دولار.. طلبات تايسون للعودة إلى الحلبة

وضع بطل العالم السابق في الملاكمة مايك تايسون شروطا قاسية لارتداء القفازات مجددا والعودة إلى حلبة النزال لمواجهة "اليوتيوبر" الأميركي جيك جوزيف بول الذي احترف الملاكمة في المدة الأخيرة.

ونزالات من هذا النوع لا تتكرر، ويمكن أن يكون هناك عشرات ملايين الدولارات معروضة لحدث من هذا العيار، لكن الملاكم الأسطوري يريد مليار دولار.

وكانت هناك شائعات تدور حول أن "مايك الحديدي" يواجه بول، لكن هذه الشائعات لم تترجم أي شيء رسمي من الجانبين بعد.

وفي الحلقة الأخيرة من "بودكاست" مايك تايسون، سُئل البطل السابق عن المواجهة المحتملة، وأجاب "لم يخبرني أحد بذلك.. أين عقد الملك؟ أين مال الملك؟".

It's being reported that former heavyweight champion Mike Tyson @MikeTyson has agreed to an exhibition bout with Jake Paul @jakepaul estimated to be worth $50 Million + #NoWay

🥊#SportsTalk365 pic.twitter.com/UELXFW6asO

