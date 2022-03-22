مليار دولار.. طلبات تايسون للعودة إلى الحلبة

وضع بطل العالم السابق في الملاكمة مايك تايسون شروطا قاسية لارتداء القفازات مجددا والعودة إلى حلبة النزال لمواجهة "اليوتيوبر" الأميركي جيك جوزيف بول الذي احترف الملاكمة في المدة الأخيرة.

ونزالات من هذا النوع لا تتكرر، ويمكن أن يكون هناك عشرات ملايين الدولارات معروضة لحدث من هذا العيار، لكن الملاكم الأسطوري يريد مليار دولار.

وكانت هناك شائعات تدور حول أن "مايك الحديدي" يواجه بول، لكن هذه الشائعات لم تترجم أي شيء رسمي من الجانبين بعد.

وفي الحلقة الأخيرة من "بودكاست" مايك تايسون، سُئل البطل السابق عن المواجهة المحتملة، وأجاب "لم يخبرني أحد بذلك.. أين عقد الملك؟ أين مال الملك؟".

It's being reported that former heavyweight champion Mike Tyson @MikeTyson has agreed to an exhibition bout with Jake Paul @jakepaul estimated to be worth $50 Million + #NoWay

🥊#SportsTalk365 pic.twitter.com/UELXFW6asO — Mark Pavelich (@MarkPavelich) January 19, 2022

ثم شرح تايسون علاقته الودّية مع اليوتيوبر، وأصر على أنه لا يعرف شيئًا عن معركة مدينة "لاس فيغاس" المحتملة.

وتابع "كنت مع بول منذ وقت ليس ببعيد لأحتفل ولم يخبرني بذلك قط.. لم أسمع بهذا من أحد قط، لقد سمعت هذا الآن منكم يا رفاق".

ورغم عدم علمه بالمباراة المحتملة، فقد كان مستعدا للرسوم التي سيطلبها إذا جاء عرض منازلة بول بالفعل، وقال تايسون "مليار دولار".

وإذا اتُّفق على النزال، فسيكون النزال الأغلى في التاريخ، إذ كان أعلى نزال دخلا في تاريخ اللعبة هو الذي وقع بين الملاكمين المعتزلين الأميركي فلويد مايوذر والفلبيني ماني باكياو عام 2015 وحقق أكثر من 400 مليون دولار.

ولكن على الرغم من التكلفة الهائلة لنزال تايسون وبول، التي لن يستطيع أحد تحملها، فإن من المشكوك فيه أن يعود تايسون إلى الحلبة مرة أخرى.

حتى إنه قال ذلك بعد فشل المفاوضات مع لينوكس لويس وإيفاندر هوليفيلد.

وتايسون الذي كان بطل العالم للوزن الثقيل بلا منازع تقاعد من الملاكمة الاحترافية في 2005، لكنه ظهر مرة أخرى في قفازات الملاكمة في مباراة استعراضية عام 2020 مع روي جونز جونيور، وانتهى النزال بالتعادل.