شاهد-"خلط السياسة بالرياضة بات ممكنا".. بطل الإسكواش المصري علي فرج: معاناة أوكرانيا تمر بها فلسطين منذ 74 عاما

استغل المصري علي فرج، المصنف الثاني عالميا في الإسكواش، فوزه بلقب بطولة "أوبتاسيا" البريطانية وحديثه بعد تتويجه باللقب لتسليط الضوء على معاناة فلسطين من الاحتلال الإسرائيلي المستمرة منذ 74 عاما.

وفي فيديو انتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، قال فرج -المصنف الأول على العالم سابقا- إن "ما سأقوله سيسبب لي المشاكل، فجأة أصبح ممكنا خلط الرياضة بالسياسة".

وأضاف "هذا هو الواقع الموجود والمعروف للجميع، الحديث عن هذه القضية ليس على هوى الإعلام الغربي، ولكن الجميع -في الوقت الحالي- يتعاطف مع الشعب الأوكراني بسبب الحرب الروسية، إنما يجب أن نذكر فلسطين أيضا".

يا أصيل يا ابن الاصول. لاعب الاسكواش العالمي علي فرج. "فجأة اصبح ممكن خلط الرياضة بالسياسة وممكن نتكلم. لنتكلم عن #فلسطين ايضا التي تمر بم تمر به #اوكرانيا من ٧٤ سنة. " pic.twitter.com/K2n3NcpYXm — Samar D Jarrah (@SamarDJarrah) March 12, 2022

وختم "الفلسطينيون يعانون منذ 74 عاما ولا أحد يتكلم، لنتكلم عن فلسطين أيضا التي تمر بما تمر به أوكرانيا منذ 74 عاما".

وتُوّج فرج بلقب البطولة التي أقيمت في لندن في الفترة من السادس إلى الـ11 من الشهر الجاري، بعد الفوز في المباراة النهائية على البيروفي دييغو إلياس.