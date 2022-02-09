مئات الإصابات بكورونا في أولمبياد بكين

أعلن منظمو أولمبياد بكين -اليوم الأربعاء- عن وجود 5 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا لها علاقة بالمشاركين في دورة الألعاب الشتوية.

ومن بين المصابين الجدد يوجد 3 رياضيين أو أعضاء بالفرق.

واكتشفت الحالات بعد إجراء 70 ألف اختبار للكشف عن فيروس كورونا أمس الثلاثاء.

يذكر أن كل المشاركين بداية من الرياضيين وأعضاء البعثات والصحفيين يعيشون في فقاعة صحية مفصولة كليا عن الشعب الصيني.

ولتحديد المصابين في أسرع وقت ممكن، فإن كل مشارك موجود في الفقاعة الصحية يجب أن يخضع لفحص يومي.

والإصابات الجديدة رفعت العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في دورة الألعاب الشتوية ببكين إلى 398 منذ 23 يناير/كانون الثاني الماضي.

وكل رياضي أو شخص يكتشف إصابته يعزل لمدة 7 أيام في المتوسط. يذكر أن أكثر من 12 ألفا و800 شخص أتوا من خارج الصين لحضور الأولمبياد أو المشاركة فيها.