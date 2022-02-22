مراهق هندي يهزم بطل العالم في الشطرنج

حقق الهندي راميشبابو براغناناندا (16 عاما) مفاجأة مدوية، وفاز على النرويجي سفن ماغنوس كارلسن -المصنف الأول على العالم في الشطرنج- خلال بطولة جرت عبر الإنترنت، لينال إشادة واسعة في بلاده.

وفاز المعجزة الصاعد براغناناندا على كارلسن (31 عاما) في 39 حركة فقط، ليتوج بلقب بطولة "إيرثينغز ماسترز" (Airthing Masters) للشطرنج السريع مساء أمس الاثنين، بحسب ما أعلنت هيئة الرياضة التابعة للحكومة في الهند، عبر حسابها على تويتر.

وبحسب وسائل الإعلام الهندية، فهذا هو الفوز الأكبر حتى الآن لبراغناناندا، الذي أصبح أصغر لاعب يهزم كارلسن منذ أن أصبح بطلا للعالم للمرة الأولى عام 2013.

India’s teenage chess grandmaster Rameshbabu Praggnanandhaa has beat world number one Magnus Carlsen. https://t.co/1ps6rp8cDY — Al Jazeera English (@AJEnglish) February 22, 2022

وبات براغناناندا ثالث لاعب هندي -بعد فيسواناثان أناند وبينتالا هاريكريشنا- ينجح في الفوز على كارلسن.

وأصبح المراهق -المولود في ولاية تاميل نادو جنوب الهند- أصغر أستاذ دولي في التاريخ، حين كان في العاشرة من عمره عام 2016. ولقب أستاذ دولي يُمنح لمن يحقق إنجازات محددة في لعبة الشطرنج.

وفاز اللاعب النرويجي بلقب الشطرنج العالمي للمرة الخامسة على التوالي ديسمبر/كانون الأول الماضي بعد تفوقه على الروسي إيان نيبومنياشتشي، في مباراة ملحمية استمرت 8 ساعات.