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مراهق هندي يهزم بطل العالم في الشطرنج

Rameshbabu Praggnanandhaa won with black pieces in 39 moves in a Tarrasch variation game on Monday to halt Magnus Carlsen's run of three straight wins. Photograph: International Chess Federation/Twitter
الهندي راميشبابو براغناناندا أصبح عام 2016 أصغر أستاذ دولي في تاريخ الشطرنج (مواقع التواصل الاجتماعي)
22/2/2022

حقق الهندي راميشبابو براغناناندا (16 عاما) مفاجأة مدوية، وفاز على النرويجي سفن ماغنوس كارلسن -المصنف الأول على العالم في الشطرنج- خلال بطولة جرت عبر الإنترنت، لينال إشادة واسعة في بلاده.

وفاز المعجزة الصاعد براغناناندا على كارلسن (31 عاما) في 39 حركة فقط، ليتوج بلقب بطولة "إيرثينغز ماسترز" (Airthing Masters) للشطرنج السريع مساء أمس الاثنين، بحسب ما أعلنت هيئة الرياضة التابعة للحكومة في الهند، عبر حسابها على تويتر.

وبحسب وسائل الإعلام الهندية، فهذا هو الفوز الأكبر حتى الآن لبراغناناندا، الذي أصبح أصغر لاعب يهزم كارلسن منذ أن أصبح بطلا للعالم للمرة الأولى عام 2013.

وبات براغناناندا ثالث لاعب هندي -بعد فيسواناثان أناند وبينتالا هاريكريشنا- ينجح في الفوز على كارلسن.

وأصبح المراهق -المولود في ولاية تاميل نادو جنوب الهند- أصغر أستاذ دولي في التاريخ، حين كان في العاشرة من عمره عام 2016. ولقب أستاذ دولي يُمنح لمن يحقق إنجازات محددة في لعبة الشطرنج.

وفاز اللاعب النرويجي بلقب الشطرنج العالمي للمرة الخامسة على التوالي ديسمبر/كانون الأول الماضي بعد تفوقه على الروسي إيان نيبومنياشتشي، في مباراة ملحمية استمرت 8 ساعات.

المصدر : وكالات