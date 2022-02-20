شاهد.. إطفاء الشعلة إيذانا بانتهاء أولمبياد بكين الشتوي

أطفئت الشعلة الأولمبية في الملعب الوطني بالعاصمة الصينية بكين "عش النسر" بعد دقائق من إعلان توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية انتهاء النسخة الـ24 من دورة الألعاب الشتوية.

وتحت عنوان "عالم واحد.. عائلة واحدة" أقيم الحفل الختامي للدورة التي شهدت 17 يوما من المنافسات الرياضية التي أقيمت وسط جائحة فيروس كورونا وخلافات حول سجل حقوق الإنسان في البلد المضيف.

وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ من بين الشخصيات البارزة التي حضرت ولكن العديد من الدول الغربية قامت بمقاطعة دبلوماسية للأولمبياد بحجة قضايا حقوق الإنسان في الصين. كما ألقت الأزمة بين أوكرانيا وروسيا بظلالها على الأولمبياد.

ومع ذلك، قال باخ للرياضيين "تغلبتم على هذه الانقسامات وأظهرتم في هذا المتجمع أننا متساوون".

وأضاف "عسى أن يستلهم القادة السياسيون حول العالم النموذج الذي قدمتموه في التضامن والسلام".

كما دعا المجتمع الدولي "لمنح فرص متساوية للقاحات فيروس كورونا لكل الأشخاص حول العالم".

وجاء جدول الميداليات على الشكل التالي: