شاهد.. إطفاء الشعلة إيذانا بانتهاء أولمبياد بكين الشتوي
أطفئت الشعلة الأولمبية في الملعب الوطني بالعاصمة الصينية بكين "عش النسر" بعد دقائق من إعلان توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية انتهاء النسخة الـ24 من دورة الألعاب الشتوية.
وتحت عنوان "عالم واحد.. عائلة واحدة" أقيم الحفل الختامي للدورة التي شهدت 17 يوما من المنافسات الرياضية التي أقيمت وسط جائحة فيروس كورونا وخلافات حول سجل حقوق الإنسان في البلد المضيف.
“Auld Lang Syne” a lovely closer to #OlympicGames #ClosingCeremony pic.twitter.com/MoGIUZDKgY
— David Kilpatrick (@DrDKilpatrick) February 20, 2022
وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ من بين الشخصيات البارزة التي حضرت ولكن العديد من الدول الغربية قامت بمقاطعة دبلوماسية للأولمبياد بحجة قضايا حقوق الإنسان في الصين. كما ألقت الأزمة بين أوكرانيا وروسيا بظلالها على الأولمبياد.
Throwing it back to when #EXO played "Power" at the PyeongChang 2018 Closing Ceremony 🎵
#엑소 | @weareoneEXO pic.twitter.com/PIycHlRvoW
— Olympics (@Olympics) February 20, 2022
ومع ذلك، قال باخ للرياضيين "تغلبتم على هذه الانقسامات وأظهرتم في هذا المتجمع أننا متساوون".
وأضاف "عسى أن يستلهم القادة السياسيون حول العالم النموذج الذي قدمتموه في التضامن والسلام".
كما دعا المجتمع الدولي "لمنح فرص متساوية للقاحات فيروس كورونا لكل الأشخاص حول العالم".
وجاء جدول الميداليات على الشكل التالي:
- النرويج: 37 ميدالية (16 ذهبية و8 فضيات و13 برونزية).
- اللجنة الأولمبية الروسية: 32 ميدالية (6 ذهبيات و12 فضية و14 برونزية).
- ألمانيا: 27 ميدالية (12 ذهبية و10 فضيات و5 برونزيات).
- كندا: 26 ميدالية (4 ذهبيات و8 فضيات و14 برونزية).
- الولايات المتحدة: 25 ميدالية (8 ذهبيات و10 فضية و7 برونزيات).