شاهد.. إطفاء الشعلة إيذانا بانتهاء أولمبياد بكين الشتوي

أطفئت الشعلة الأولمبية في الملعب الوطني بالعاصمة الصينية بكين "عش النسر" بعد دقائق من إعلان توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية انتهاء النسخة الـ24 من دورة الألعاب الشتوية.

وتحت عنوان "عالم واحد.. عائلة واحدة" أقيم الحفل الختامي للدورة التي شهدت 17 يوما من المنافسات الرياضية التي أقيمت وسط جائحة فيروس كورونا وخلافات حول سجل حقوق الإنسان في البلد المضيف.

وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ من بين الشخصيات البارزة التي حضرت ولكن العديد من الدول الغربية قامت بمقاطعة دبلوماسية للأولمبياد بحجة قضايا حقوق الإنسان في الصين. كما ألقت الأزمة بين أوكرانيا وروسيا بظلالها على الأولمبياد.

Throwing it back to when #EXO played "Power" at the PyeongChang 2018 Closing Ceremony 🎵

#엑소 | @weareoneEXO pic.twitter.com/PIycHlRvoW

— Olympics (@Olympics) February 20, 2022