"سوبر بول" نهائي دوري كرة القدم الأميركية.. الإعلانات بعشرات ملايين الدولارات

أكثر من 100 مليون شخص شاهدوا نهائي دوري كرة القدم الأميركية (سوبر بول) بين فريقي لوس أنجلوس رامز وسينسيناتي بنغالز، والذي انتهى بتحقيق الأول تتويجا ثانيا في المسابقة.

وهذا العدد الضخم من المشاهدين استغله المعلنون للوصول إلى أوسع شريحة منهم، عبر بث إعلاناتهم بطرق مبتكرة، بحسب تقرير أسوشيتد برس.

وتكشف الوكالة الأميركية أن "كلفة 30 ثانية من الإعلانات خلال الحدث كلفت أكثر من 7 ملايين دولار".

THE PLAY THAT SEALED THE DEAL. 📺: #SBLVI on NBC pic.twitter.com/3z7fRQfRTs — Los Angeles Rams (@RamsNFL) February 14, 2022

وتوج لوس أنجلوس رامز توج بلقب البطولة للمرة الثانية في تاريخه، إثر تغلبه على ضيفه 23 -20 مساء الأحد.

واستعاد "رامز" توازنه بعد التأخر 13-20 في وقت مبكر من الربع الثالث، وقدم أداء رائعا ليحول دفة المواجهة لصالحه مستفيدا من تألق اللاعب آرون دونالد في الثواني الأخيرة.

وهي المشاركة الخامسة لهذا الفريق في مواجهة "سوبر بول" وكان قد فاز باللقب مرة واحدة سابقة عام 1999.

في حين ظل سينسيناتي بنغالز ضمن 12 فريقا بالدوري لم يسبق لهم التتويج باللقب.