"سوبر بول" نهائي دوري كرة القدم الأميركية.. الإعلانات بعشرات ملايين الدولارات

أكثر من 100 مليون شخص شاهدوا نهائي دوري كرة القدم الأميركية (سوبر بول) بين فريقي لوس أنجلوس رامز وسينسيناتي بنغالز، والذي انتهى بتحقيق الأول تتويجا ثانيا في المسابقة.

وهذا العدد الضخم من المشاهدين استغله المعلنون للوصول إلى أوسع شريحة منهم، عبر بث إعلاناتهم بطرق مبتكرة، بحسب تقرير أسوشيتد برس.

وتكشف الوكالة الأميركية أن "كلفة 30 ثانية من الإعلانات خلال الحدث كلفت أكثر من 7 ملايين دولار".

