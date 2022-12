الأكثر فوزا بها يملك أكبر عدد من البطاقات الحمراء!.. التاريخ الغريب لجائزة اللعب النظيف في كأس العالم

ينحصر التنافس على جائزة اللعب النظيف في بطولة كأس العالم 2022 المقامة في قطر بين إنجلترا واليابان، ومن المرجح أن يحصدها "الأسود الثلاثة"، فقد كانت البطاقة الصفراء التي حصل عليها هاري ماغواير ضد فرنسا هي البطاقة الوحيدة للاعبيه خلال مبارياته الخمس في البطولة.

وحسب تقرير لصحيفة "غارديان" (guardian)، فإن تاريخ جائزة اللعب النظيف يعود إلى بطولة كأس العالم 1970 في المكسيك، عندما انطلق العمل بالبطاقات الصفراء والحمراء. ومن المفارقات أن كأس العالم 1970 كانت واحدة من بطولتين فقط لم يُطرد فيهما أي لاعب، لذلك لم تمنح البطاقة الحمراء الأولى حتى عام 1974، عندما طُرد كارلوس كاسيلي مهاجم تشيلي في المباراة ضد ألمانيا الغربية بعد بطاقتين صفراوين.

وفازت بيرو بأول جائزة للعب النظيف (Fair Play) في عام 1970 بحكم كونها الفريق الوحيد في بطولة المكسيك الذي لم يحصل على أي بطاقات حمراء أو صفراء.

ولا تُمنح الجائزة على أساس عدد البطاقات التي يتلقاها الفريق فحسب، بل تُمنح أيضا إلى جانب مواقف الروح الرياضية التي تحددها لجنة من مسؤولي "الفيفا" وخبراء في كرة القدم، ويجب أن يتأهل المرشحون إلى الدور الثاني من البطولة؛ أي إنها لا تمنح لفريق خرج من الدور الأول.

وأشارت الصحيفة إلى وجود أسلوب غريب في تحديد الفائزين باللعب النظيف، حيث استضافت ألمانيا الغربية البطولة وفازت بكأس العالم وفازت بجائزة اللعب النظيف في عام 1974، وفعلت الأرجنتين الشيء نفسه في عام 1978.

وبعد 20 عاما في عام 1998، فازت فرنسا البلد المضيف والبطل بجائزة اللعب النظيف مناصفة مع إنجلترا، وكان اختيارا غريبا لأن فرنسا حصلت على أكثر البطاقات الحمراء في البطولة (3).

ففي ذلك الوقت طُرد زين الدين زيدان في المباراة ضد السعودية في الدور الأول، كما طُرد لوران بلان في نصف النهائي، ثم حصل مارسيل ديسايي أيضا على اللون الأحمر في المباراة النهائية.

A reminder that France were joint winners (with England) of the Fair Play Award at the 1998 World Cup.

I’m not sure how exactly as they had three players sent off and collected 11 [ELEVEN] yellow cards during the tournament… Sacré bleu!#France98 🇫🇷 pic.twitter.com/2quksoraqf

— 𝙒𝙊𝙍𝙇𝘿 𝘾𝙐𝙋 𝙍𝙀𝙒𝙄𝙉𝘿 ⏪ (@WorldCup_Rewind) February 9, 2022