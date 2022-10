توفي جيم ريدموند، والد العداء البريطاني السابق ديريك، والذي ساعد ابنه على إنهاء نصف نهائي سباق 400 متر في الألعاب الأولمبية 1992 في واحدة من اللقطات التي لا تنسى في تاريخ الرياضة.

وكان ديريك يقدم مستويات جيدة قبل أولمبياد برشلونة، وسجل أفضل زمن في تصفياته، لكنه أصيب في عضلات الفخذ الخلفية، وبدلا من الذهاب للحصول على الرعاية الطبية، حاول الوصول‭‭ ‬‬وهو يعرج إلى خط النهاية.

وأثناء ذلك، انضم إليه والده الذي اقتحم مضمار السباق وتخطى المنظمين، وساعد ابنه على الوصول إلى خط النهاية، وسط تحية حارة لهما من المشجعين.

Our thoughts are with Derek Redmond and his family following the death of his father, Jim.

Together, they brought us one of the most inspirational moments in Olympic history. ❤️ pic.twitter.com/IyHekB2fyP

— The Olympic Games (@Olympics) October 4, 2022