الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني نائبا أول لرئيس الاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية

انتخبت الجمعية العامة الـ26 لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية "أنوك" (ANOC) رئيس اللجنة الأولمبية القطرية الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني نائبًا أول لرئيس اللجنة الفيجي روبن ميتشل، الذي انتُخب لولاية من 4 سنوات خلفا للشيخ الكويتي أحمد الفهد الصباح الذي تنحى مؤقتًا عام 2018.

ومن مهام النائب الأول للرئيس ترؤس الجلسات في حال غياب الرئيس.

ومنذ تنحي الفهد، تولى ميتشل النائب الأول للرئيس -ورئيس اللجان الأولمبية في أوقيانوسيا- قيادة "أنوك" حتى انتخابه رئيسا أصيلا.

وأجريت الانتخابات بالاقتراع السري في حضور 184 لجنة أولمبية وطنية.

وقال الشيخ جوعان بعد انتخابه "أقدر الدعم والثقة، وأشكر المجلس الأولمبي الآسيوي على الترشيح". وكان المجلس الأولمبي الآسيوي رشح رئيس اللجنة الأولمبية القطرية لهذا المنصب.

وأعلن الشيخ جوعان أنه يتطلع "إلى العمل بشكل وثيق مع الرئيس ميتشل ومجلس وفريق أنوك، على مدى السنوات الأربع المقبلة".

وتابع "كما نقول في الحركة الأولمبية: نحن أقوى معا، وهناك الكثير الذي يمكننا تعلمه من بعضنا البعض".

ووافقت الجمعية العامة لـ"أنوك" على استضافة بالي في إندونيسيا الجمعية العمومية المقبلة بين 13 و15 أغسطس/آب 2023.

وفازت الدوحة ديسمبر/كانون الأول 2020 باستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030، متفوقة على الرياض التي ستحتضن النسخة التالية من الدورة عينها.

وكانت العاصمة القطرية استضافت -للمرة الأولى عربيا- الألعاب الآسيوية عام 2006 وتستعد لاحتضان كأس العالم لكرة القدم نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، في أول نسخة تقام في العالم العربي والشرق الأوسط.