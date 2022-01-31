كتب الإسباني رافايل نادال اسمه ضمن أساطير الرياضة العالمية، بعد انفراده أمس بصدارة أكثر اللاعبين تتويجا بالبطولات الكبرى للتنس (غراند سلام) برصيد 21 لقبا.

ولفت نادال الأنظار بعد تتويجه أمس ببطولة أستراليا المفتوحة، حين ظهر في المؤتمر الصحفي وهو يرتدي ساعة راقية قُدرت قيمتها بنحو مليون يورو.

وذكرت صحيفة "أس" (AS) الإسبانية أن نادال ظل وفيا لعاداته بعد التتويج بكل لقب كبير، إذ يحرص على الظهور بساعة راقية جديدة، واختار أمس إصدارا محدودا من ساعات "ريتشارد ميل"، لم تنتج الشركة سوى 50 نسخة منه.

وضمن لاعب التنس الإسباني أمس الحصول على نحو 2.7 مليون يورو، بعد فوزه في نهائي بطولة أستراليا على الروسي دانيال ميدفيديف، وفقا لصحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية.

وأوضحت الصحيفة أن نادال جنى أكثر من 115 مليون يورو من جوائز البطولات منذ بداية احترافه التنس عام 2001.

وذكرت مجلة فوربس (Forbes) أن نادال جمع خلال عام 2021 نحو 24 مليون يورو بفضل الجوائز التي حصل عليها، إضافة إلى عقود الرعاية والتسويق.

ويحتل نادال المركز الخامس في قائمة أعلى لاعبي التنس دخلا، بعيدا عن غريمه السويسري روجر فيدرر، الذي يتصدر القائمة بعد حصوله العام الماضي على مداخيل تجاوزت 80 مليون يورو.