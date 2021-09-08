هل سمعت عن "اكتئاب ما بعد الأولمبياد"؟ رياضية سويسرية تشرح لك الأعراض

أعلنت السويسرية نينا كريستن المتوجة بميداليتين في منافسات الرماية بدورة الألعاب الأولمبية، التي أقيمت مؤخرا بالعاصمة اليابانية طوكيو، أنها تعاني من "اكتئاب ما بعد الأولمبياد" وهو ما يجعلها لا تستطيع المشاركة في المنافسات المحلية هذا الأسبوع.

وتوجت كريستن (27 عاما) بالذهبية في مسابقة الرماية بالبندقية من 3 أوضاع من مسافة 50 مترا في أولمبياد طوكيو، كما أحرزت البرونزية في الرماية ببندقية ضغط الهواء من مسافة 10 أمتار في الأولمبياد نفسه.

واعترفت كريستن عبر تطبيق "إنستغرام" أنها تقضي فترة صعبة منذ عودتها من اليابان، وقالت "اكتئاب ما بعد الأولمبياد لا يزال قائما. فالعديد من الرياضيين الأولمبيين يمرون بهذا النوع من الاكتئاب لمرة في مسيرتهم".

وأضافت "بالنسبة لي، أكثر ما أشعر به الأرق والإرهاق الشديد وقلة التركيز والحماس، إلى جانب التقلبات المزاجية الشديدة والصداع النصفي وآلام الرقبة، من دون الحديث عن الأفكار التي تدور في ذهني والتي لا تتوقف".

وتابعت "لا أتوقع أن أكون قوية طوال الوقت، ولا أشعر بأنني قادرة على الرماية مجددا".

وتشكل الدورات الأولمبية قمة المنافسات الرياضية بالنسبة لأغلب الرياضيين، ويتدربون لأعوام أملا في المرور بلحظات فارقة خلال الأولمبياد.