قالت مجلة "فوربس" (Forbes) اليوم الخميس إن روجر فيدرر كان أكثر لاعبي التنس دخلا في العالم خلال آخر 12 شهرا، إذ جمع 90.6 مليون دولار قبل خصم الضرائب، رغم خوض اللاعب السويسري عددا قليلا من المباريات بسبب الإصابة.

وقالت فوربس -عبر موقعها على الإنترنت- إن فيدرر الذي غاب عن بطولة أميركا المفتوحة بسبب إصابة في ركبته حصل على أقل من مليون دولار من التنس خلال هذه الفترة، في حين يرجع الجزء الأكبر من دخله إلى عقود الرعاية والاتفاقيات التجارية.

وتحتل اليابانية نعومي أوساكا المركز الثاني في قائمة الأعلى دخلا بين لاعبي التنس، إذ جمعت 60.1 مليون دولار قبل خصم الضرائب، وأكملت سيرينا وليامز ونوفاك ديوكوفيتش ورفائيل نادال المراكز الخمسة الأولى.

وتغيب سيرينا ونادال أيضا عن آخر البطولات الأربع الكبرى هذا العام بسبب الإصابة.

وأوضحت فوربس أن قائمة اللاعبين العشرة الأوائل حصدوا 320 مليون دولار في آخر 12 شهرا بانخفاض بلغ 6% عن العام الماضي، ويرجع ذلك الانخفاض إلى حد كبير بسبب إلغاء البطولات والمباريات الاستعراضية بسبب جائحة كوفيد-19.

ورغم الانخفاض، حصد العشرة الأوائل المزيد من الأموال بعيدا عن الملاعب بفضل اتفاقيات الرعاية مع الشركات الكبرى.

وفي ما يلي قائمة أعلى 10 لاعبين أجرا في التنس: