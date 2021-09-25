تعرض المتسابق القطري ناصر العطية لحادث خلال مشاركته في رالي قبرص الدولي، وخرج في الوقت المناسب من سيارته التي احترقت.

واضطر البطل القطري للانسحاب من رالي قبرص، الجولة الرابعة من بطولة الشرق الأوسط للراليات، بعد حادث اليوم السبت.

وذكرت تقارير محلية أن العطية كان في المركز الثالث مع نهاية المرحلة الخامسة، حين انحرفت سيارته "فولكسفاغن بولو جي تي آي" (Volkswagen Polo GTI) عن المسار، واشتعلت فيها النيران، ليخرج منها البطل القطري بسلامة رفقة ملاحه الفرنسي ماتيو بوميل.

بطلنا العالمي ناصر العطية تعرض لحادث أثناء مشاركته في #رالي_قبرص والعناية الالهية أنقذته هو ومساعده وخرجا سالمين بعد احتراق السيارة pic.twitter.com/Ws2rAi16Go — قنوات الكاس (@alkasschannel) September 25, 2021

وطمأن العطية المتابعين بعد الحادث، وقال "الحمد لله، أنا بخير. شكرا على دعمكم، أبشر الجميع أنا وماتيو بخير ولا نعاني أي إصابة. خرجنا بسلامة قبل احتراق السيارة".

وإثر الحادث، قرر المنظمون إيقاف المرحلة حفاظا على سلامة المشاركين. ويحتل العطية المركز الأول في بطولة الشرق الأوسط برصيد 120 نقطة أمام الكويتي مشاري الظفيري صاحب 74 نقطة، وكان يتطلع إلى تحقيق الفوز الثامن في رالي قبرص.