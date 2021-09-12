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رياضات أخرى

خسارة مذلة للملاكم هوليفيلد في مواجهة علق عليها دونالد ترامب

الحكم أوقف المواجهة بعد دقيقة و49 ثانية فقط (وكالة الأناضول)
الحكم أوقف المواجهة بعد دقيقة و49 ثانية فقط (وكالة الأناضول)
12/9/2021

لم يستطع الملاكم المخضرم إيفاندر هوليفيلد الصمود لأكثر من دقيقيتن أمام فيكتور بلفورت، في النزال الذي جمع بينهما أمس السبت، وجرى بحضور الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الذي شارك في التعليق.

وتعرض هوليفيلد -بطل العالم السابق للملاكمة- لهزيمة مذلة بالضربة القاضية الفنية في الجولة الأولى، أمام بلفورت المصارع السابق في الفنون القتالية المختلطة.

وفي النزال الذي جرى بفلوريدا لم يترك البرازيلي لخصمه أي فرصة، وبادر بالهجوم على هوليفيلد منذ الثواني الأولى للمباراة.

وبعد أن تمكن هوليفيلد بالكاد من الوقوف على قدميه بعد هجمات بلفورت (44 عاما)، وجد الملاكم الأميركي نفسه على البساط بعد سلسلة جديدة من الضربات من منافسه، ورغم أنه تمكن من الوقوف قبل أن ينهي الحكم العد، فإنه تعرض لهجوم آخر دون أن يتمكن من توجيه ضربة واحدة لمنافسه.

وأوقف الحكم المواجهة بعد دقيقة و49 ثانية، وهو القرار الذي أثار استياء هوليفيلد، وقال "لم أصب بأذى، أعتقد أنه كان اختيارا سيئا".

وفاز هوليفيلد (58 عاما) بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية 1984 في فئة الوزن الخفيف الثقيل، قبل أن يسيطر على فئة الوزن الخفيف الثقيل التي كان بطل العالم فيها، ويدخل في فئة الوزن الثقيل.

ووافق الملاكم الأميركي على مواجهة خصمه البرازيلي قبل 8 أيام فقط، بعد انسحاب المكسيكي أوسكار دي لا هويا، الذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا.

ولم يكن دعم دونالد ترامب كافيا لهوليفيلد، وقال الرئيس الأميركي السابق "لم يكن الملاكم الذي نعرفه. لقد خسر الكثير منذ البداية، ولم يكن إيفاندر هوليفيلد".

وحظي ترامب، أحد كبار مشجعي الملاكمة، باستقبال حافل من الجماهير التي هتفت باسمه، وعلق بعد المواجهة قائلا "إنها مثل انتخابات، يمكن تزويرها أيضا"، في إشارة إلى نتائج مشكوك فيها في مواجهات سابقة في الملاكمة.

وسبق لترامب، قطب العقارات السابق البالغ من العمر 75 عاما، أن استضاف العديد من مباريات الملاكمة في منتجعاته في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.

المصدر : مواقع إلكترونية + وكالات
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