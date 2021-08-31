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رياضات أخرى

تعرف على أبرز 5 رياضات في الألعاب البارالمبية الصيفية 2020

دورة الألعاب البارالمبية تتضمن 537 منافسة في 22 لعبة رياضية (غيتي)
دورة الألعاب البارالمبية تتضمن 537 منافسة في 22 لعبة رياضية (غيتي)
31/8/2021

تعد دورة الألعاب البارالمبية التي انطلقت في العاصمة اليابانية طوكيو في 24 أغسطس/آب الجاري فرصة للتعرف على عدد من الرياضات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وتتضمن الألعاب البارالمبية التي تستمر إلى الخامس من سبتمبر/أيلول المقبل 537 منافسة في 22 رياضة متنوعة.

وإذا كنت لا تعرف الكثير عن دورة الألعاب البارالمبية، فإليك هذا التقرير المنشور في صحيفة "الإندبندنت" (Independent) البريطانية الذي يستعرض أكثر هذه الرياضات جاذبية التي يجب متابعتها في الدورة الحالية في طوكيو.

كرة الهدف

لعبة كرة الهدف هي إحدى رياضتين بارالمبيتين ليس لهما مثيل أولمبي. وصُممت اللعبة للرياضيين من ذوي الإعاقات البصرية، إذ يلعبها فريقان يمثل كلا منهما 3 لاعبين في الملعب، ويتنافسون باستخدام كرة مطاطية بداخلها جرس؛ بحيث يمكن سماعها عندما تتحرك، ويحاول اللاعبون إدخالها مرمى خصمهم لإحراز هدف.

إنها لعبة ذات إيقاع سريع؛ فبمجرد لمس الكرة من أحد أعضاء الفريق، يكون أمام لاعبيه 10 ثوان فقط لرميها مرة أخرى، ولكن يسهل متابعتها حيث يفوز الفريق الذي يسجل أكبر عدد من الأهداف.

الرغبي على الكراسي المتحركة

اختُرعت لعبة الرغبي على الكراسي المتحركة عام 1977 لتكون بديلا لكرة السلة على الكراسي المتحركة، مما يمنح اللاعبين ذوي القدرات المحدودة للذراع واليد فرصة للتنافس. وتدور هذه الرياضة حول الاحتكاك، حيث تتصادم الكراسي المتحركة مع بعضها بعضا بينما يحاول اللاعبون صد خصومهم أو تخطيهم.

كان اسم هذه الرياضة في الأصل "كرة القتل"، وهذا يمنحك فكرة عن مدى شدتها. يتكون كل فريق من 4 لاعبين، ويحاول كل فريق وضع الكرة فوق خط هدف خصمهم. ولا تلعب مباريات الرغبي على الكراسي المتحركة على أساس الفصل بين الجنسين، بل يمكن أن تكون الفرق مختلطة من ذكور وإناث.

البوتشيا

تشبه البوتشيا لعبة البولينغ أو البوتشي. وتتمثل هذه اللعبة التي تقام داخل الصالات في رمي أو دفع الكرات الخاصة بك لتكون أقرب إلى كرة "الجاك"، وهي الكرة البيضاء التي يتم إلقاؤها أولا.

يمارس هذه اللعبة رياضيون يعانون من إعاقات عصبية تؤثر على وظائفهم الحركية، وهي لعبة مبنية على الإستراتيجية بالإضافة إلى الدقة. ويجب على اللاعبين أن يحصلوا على أكبر عدد من الكرات بالقرب من كرة الجاك، ويمكنهم كذلك إبعاد كرات الخصم عن طريقهم في أثناء تسديد رمياتهم.

الريشة الطائرة

تستحق لعبة الريشة الطائرة المشاهدة هذا العام، حيث إنها تظهر لأول مرة في الألعاب البارالمبية. وتضم المنافسات 6 مجموعات من الرياضيين: مجموعتين لمستعملي الكراسي المتحركة و4 مجموعات لمن يستطيعون الوقوف، ويتنافسون جميعا على الميدالية الذهبية في فئتهم. إنها رياضة ممتعة بشكل خاص لأنها تجمع بين القوة والسرعة مع الإستراتيجية والتكتيكات.

السباق الثلاثي (ترياثلون)

لماذا تختار رياضة واحدة فقط من بين السباحة وركوب الدراجات والجري، بينما يمكنك ممارسة الرياضات الثلاث معا؟ لا يزال السباق الثلاثي رياضة جديدة نسبيا في الألعاب البارالمبية، حيث ظهر لأول مرة في أولمبياد ريو عام 2016.

إنه سباق ذو نسق سريع، حيث إن المسافات التي تُقطع سباحة أو على الدراجة أو جريا هي نصف طول المسافة الأولمبية. وكما هو الحال مع العديد من الرياضات البارالمبية، يتم تقسيم المنافسات إلى فئات مختلفة حيث يتم وضع الرياضيين في فرق وفقا لنوع الإعاقة.

المصدر : إندبندنت

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