أعلنت وحدة النزاهة التابعة للاتحاد الدولي لألعاب القوى أن عداء الماراثون البحريني الحسن العباسي أوقف بصفة مبدئية للاشتباه في مخالفته لوائح المنشطات والعقاقير المحظورة رياضيا بناء على نتائج فحص خضع له في أولمبياد طوكيو الصيفي 2020.

وخضع العباسي (37 عاما) للفحص بعد انتهاء سباق الماراثون الأولمبي في مدينة سابورو الشمالية في الثامن من أغسطس/آب الجاري حيث احتل المركز 25 مسجلا ساعتين و15 دقيقة و56 ثانية.

وتوج العداء الكيني إيليود كيبتشوجي بذهبية السباق.

وبناء على نتيجة الفحص هناك شكوك بقيام العباسي بالخضوع لعلمية نقل دم بهدف تحسين الأداء.

وقالت الوكالة الدولية لاختبارات الكشف عن المنشطات المسؤولة عن الفحوص خلال الدورة الأولمبية إنه يحق للعداء البحريني طلب فحص العينة الثانية لتأكيد النتيجة.

وفاز العباسي بذهبية سباق 10 آلاف متر في دورة الألعاب الآسيوية في 2014 في كوريا الجنوبية، كما توج بالفضية في سباق الماراثون في الدورة التالية في جاكرتا عاصمة إندونيسيا.

ليست الحالة الأولى

وكان العداء البحريني الصادي ميخو المنافس في سباق 1500 متر أوقف مؤخرا بصفة مبدئية أيضا بسبب حصوله على نقل دم خلال أولمبياد طوكيو أيضا.

كما غابت العداءة البحرينية سلوى عيد ناصر بطلة العالم في سباق 400 متر عن أولمبياد طوكيو بعد أن عاقبتها محكمة التحكيم الرياضية الشهر الماضي بالإيقاف لمدة عامين لانتهاكها لوائح مكافحة النشطات بالغياب عن فحوص خارج إطار المنافسات.