تكريم وإشادة بانسحاب فتى موريتاني من مواجهة إسرائيلي في بطولة العالم للشطرنج

حظي لاعب الشطرنج الموريتاني عبد الرحيم محمد بإشادة كبيرة، بعد قرار انسحابه من مواجهة لاعب إسرائيلي في الجولة الأخيرة من بطولة العالم للشطرنج للناشئين.

وكرّم الرباط الوطني الموريتاني لنصرة الشعب الفلسطيني، الفتى عبد الرحيم (14 عاما) بوسام "فارس فلسطين والأقصى"، بعد انسحابه وانتصاره للقضية الفلسطينية.

وقال الرباط الوطني في بيان نشره على حسابه بموقع فيسبوك، أمس الاثنين إن "عبد الرحيم شرّف بلادنا بأدائه الممتاز في المراحل الأولى من المسابقة قبل أن ينسحب منها طواعية رافضا إعطاء الشرعية لكل ما يمت بصلة للكيان الغاصب، محرزا بذلك ميدالية ذهبية في قلوب المسلمين وأحرار العالم".

بدوره، أشاد الناطق الرسمي باسم حركة حماس سامي أبو زهري بانسحاب محمد، قائلا في تغريدة نشرها على موقع تويتر "ننظر باعتزاز كبير للبطل الموريتاني عبد الرحيم الذي رفض اللعب مع ممثل الاحتلال، وانسحب في الجولة الأخيرة بكأس العالم للشطرنج".

ننظر باعتزاز كبير للبطل الموريتاني محمد عبد الرحيم الذي رفض اللعب مع ممثل الاحتلال، وانسحب في الجولة الاخيرة بكأس العالم للشطرنج.

هذا الموقف هو تعبير عن أصالة الموقف الموريتاني الرسمي والشعبي تجاه القضية الفلسطينية ويزيد من اعتزازنا بالأشقاء الموريتانيين.#فلسطين #موريتانيا — DR. SAMI ABU ZUHRI (@SamiZuhri) August 16, 2021

وأضاف أبو زهري "هذا الموقف هو تعبير عن أصالة الموقف الموريتاني الرسمي والشعبي تجاه القضية الفلسطينية ويزيد من اعتزازنا بالأشقاء الموريتانيين".

وحيّا مغردون اللاعب الموريتاني على موقفه الشجاع، مشيرين إلى أنه سيضيف اسمه واسم موريتانيا إلى إخوانه في لائحة الشرف من اللاعبين الذين رفضوا مواجهة لاعبين إسرائيليين.

انسحاب محمد عبد الرحيم ممثل #موريتانيا بكأس العالم للشطرنج فى الجولة الأخيرة لرفضه اللعب مع ممثل الكيان الصهيوني.

حق على كل موريتاني أن يقبل رأس هذا الفتى. على الرباط الوطني لنصرة الشعب الفلسطيني-موريتانيا تكريمه بطلا عالميا للشطرنج. #التطبيع_خيانة pic.twitter.com/W4FfET5Lq5 — محمد حيدرة مياه 🇲🇷 🇵🇸 MOHAMED MEYA (@meyah94) August 15, 2021

انسحب ممثل موريتانيا محمد عبد الرحيم من كأس العالم للشطرنج فى جولته الأخيرة بعد رفضه اللعب مع ممثل إسرائيل يستحق الفتى التكريم والاحتفاء لخطوته الشجاعة pic.twitter.com/VJA1aJO5JP — يرب دحان (@HXpOlt7MXCu66Ic) August 15, 2021

انسحاب محمد عبد الرحيم ممثل موريتانيا بكأس العالم للشطرنج فى الجولة الأخيرة لرفضه اللعب مع ممثل الكيان الصهيوني..

تحية له وسينضاف اسمه واسم بلدنا إلى اخوته في لائحة الشرف من الجزائر والسودان ولبنان..الذين رفضوا اللعب مع الكيان الصهيوني المحتل #التطبيع_خيانة — القطب محمد مولود (@Elghotoub) August 15, 2021

الولد #عبد_الرحيم يرفض منازلة ممثل الكيان الصهيوني ويرفع رؤوسنا وعلم بلدنا #موريتانيا عاليا بمهاراته المذهله وبسلوكه وخلقه العاليين. فطوبى لنا فيه من ابن غالي، وهنيئا لوالده أخي و صديقي أحمد_الطالب_محمد على تربيته.

بارك الله فيه وحفظه ورعاه. pic.twitter.com/AgklGMhGkS — MOHAMED AHID محمد عبد الله (@ma_medahid) August 16, 2021