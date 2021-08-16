تحظى سباقات الخيول ومنافسات الفروسية المرموقة باهتمام عالمي، إذ يسافر الخيالة وأحصنتهم مسافات طويلة من أجل المشاركة في فعاليات على غرار مهرجان "آخن لجمال الخيول" في ألمانيا، و"كنتاكي ديربي" في أميركا.

وفي سبيل المشاركة في الألعاب الأولمبية لهذا العام، سافر نحو 325 حصانا من 50 دولة إلى طوكيو، فكيف تُنقل الخيول إلى هذه المسابقات؟

أشارت مجلة "الإيكونوميست" (Economist) البريطانية إلى أنه لطالما استفاد أصحاب الخيول من أحدث التقنيات، فكانت الخيول تسافر عن طريق البحر في العصور القديمة، وبحلول القرن الـ19 بدأ الناس نقل خيول السباق في عربات كانت تُجرّ بأحصنة أخرى، ثم باتوا يستعملون السيارات. وفي عام 1912، استُخدمت السكك الحديد لنقل الخيول لحضور أولمبياد ستوكهولم، حيث أقيمت أول منافسات للفروسية مشابهة لما نراه اليوم.

وفي عصرنا الحالي، تسافر الخيول بالطائرات حيث توضع في إسطبلات مزودة بأجهزة تكييف تسمى بالمنصات، ثم تحمل على طائرات مهيأة خصيصا، وفي أثناء رحلتها يزود المدربون الخيول بقش خاص معزز بالماء للحفاظ على رطوبة أجسادها. وإلى جانب الخيول، عادة ما تُنقل أطنان من العدة اللازمة لركوبها والعناية بها، بما في ذلك السروج والأحذية.

وقالت المجلة إن الإعداد لسفر الخيول يستغرق شهورا، ويجب أن تحمل الحيوانات إثباتا بتلقيها اللقاحات المطلوبة، وتراخيص تصدير وجوازات سفر توضح حجمها وعلاماتها المميزة. ومن الناحية الصحية، أدى تفشي فيروس هربس بين الخيول في أوروبا هذا العام إلى قيام الهيئة الإدارية للرياضة "الاتحاد الدولي لرياضات الفروسية" بفرض تدابير وقائية جديدة.

عمليات نقل الخيول تخضع لقيود صارمة وتمر بمراحل مختلفة (رويترز)

على غرار راكبيها، يتعين على الخيول المرور بإجراءات صحية تشمل فحص درجة حرارتها والخضوع لاختبار "تفاعل البوليميراز المتسلسل" أو "بي سي آر" (بحثا عن فيروس هربس، وليس كوفيد-19). بعد ذلك، تدخل الحيوانات فترة الحجر الصحي قبل السفر إذ تتطلب معظم البلدان فترة من العزلة قبل الرحلة، لكن طول المدة يعتمد على المكان الذي سافرت منه الخيول.

وفي أولمبياد طوكيو، أرسلت كل الخيول من جميع أنحاء العالم إلى أوروبا لتبقى مدة 60 يوما تحت المراقبة الصحية، تليها 7 أيام من الحجر الصحي الصارم، ثم نُقلت على متن 19 رحلة شحن لطيران الإمارات من لييج في بلجيكا، مرورا بدبي إلى طوكيو. وتعدّ لييج بمنزلة مركز نقل الخيول لأنها موطن أكبر شركة في العالم لوكلاء شحن الخيول "بيدين بلود ستوك". أخيرا، فور وصولها مطار هانيدا في طوكيو، نُقلت الخيول بالشاحنات إلى قرية أولمبية مخصصة للفروسية، وهي أشبه بفقاعة حجر صحي، لتبقى فيها طوال المنافسة.

وذكرت المجلة أن طبيعة الخيول تتوافق مع الطيران بدرجة أعلى من البشر، إذ يسهل عليها النوم براحة من دون استلقاء وتستعيد أجسادها الرطوبة بسرعة ولا يبدو أنها عرضة لإرهاق السفر. ولكن عملية نقلها مكلفة للغاية، فيمكن أن تكلف رحلة لحصان واحد وأدواته من أميركا إلى أوروبا نحو 25 ألف دولار على متن "الدرجة السياحية" (حصانان على منصة واحدة)، وهو ما يفضله الملاك، على الرغم من توفر تذكرة "اقتصادية" أرخص ثمنا إذ تتشارك 3 أحصنة المنصة الواحدة.

فضلا عن ذلك، ارتفعت تلك الأسعار خلال الجائحة، وليست هناك أي وسيلة تضمن للملاك استرداد تكاليف الرحلات من أموال الجائزة ورسوم الاستيلاد لاحقا، لكن التكاليف لا تكاد تعني شيئا في حالة الفوز. فعلى سبيل المثال، اعتاد الفارس الأسترالي لوك نولان نقل حصانه بالدرجة الأولى من ملبورن إلى لندن للتسابق في أسكوت، ويكلف ذلك نحو 50 ألف دولار لكل رحلة، لكن الفرس حصلت على جوائز يزيد قدرها على 7 ملايين دولار على مدار مسيرتها في السباقات.