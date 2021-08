10 من أبرز الرياضيين الذين ماتوا بسبب إصابات على أرض الملعب

شهدت المسابقات الرياضية منذ القدم أحداثا مأساوية ونهايات مؤلمة، وتقول بعض المصادر إن العداء فيديبيدس الأثيني مات من التعب خلال سباق الماراثون عام 490 قبل الميلاد. وفي العصر الحديث، تابعت جماهير الرياضة على شاشات التلفزيون بعض الوفيات المباشرة في أرض الملعب.

وتقول مدوّنة "سبورتس شو" (sports show) -في تقرير لها- إن وجود الطواقم الطبية وفرق الإسعاف الجاهزة للتعامل مع الحالات الطارئة خلال الأحداث الرياضية يقلل من المخاطر والحوادث المفاجئة للرياضيين، لكنه لا يمنع من وقوع وفيات أثناء المنافسات.

ويستعرض التقرير عددا من الحوادث الشهيرة التي توفي فيها رياضيون أثناء المباريات، أو بعدها مباشرة:

1. راي تشابمان

كان لاعب البيسبول الأميركي راي تشابمان النجم الأبرز في فريق كليفلاند إنديانز لسنوات طويلة، وهو اللاعب الوحيد في دوري البيسبول للمحترفين الذي توفي جراء إصابة أثناء اللعب.

وقع هذا الحادث المأساوي خلال مباراة ضد فريق نيويورك يانكيز بملعب بولو غراوندز في 16 أغسطس/آب 1920، حين أصيب بالكرة في رأسه بعد رمية من كارل ميس لاعب اليانكيز. وتوفي تشابمان في مستشفى بمدينة نيويورك بعد 12 ساعة من الحادث.

This day in baseball 1920 Indians shortstop Ray Chapman suffers a fractured skull when he is hit in the head by a fastball thrown by Yankee submariner Carl Mays. Chapman will die shortly before daybreak tomorrow, becoming be the first on-field player fatality in MLB.#indians pic.twitter.com/Lev143CWrZ — Bubba on Baseball (@bubbaonbaseball) August 16, 2020

2. أنطونيو بويرتا

لعب أنطونيو بويرتا في منتخب إسبانيا تحت 21 عاما وتحت 23 عاما، ومثّل نادي إشبيلية كلاعب وسط وجناح أيسر، وأحرز 5 ألقاب خلال مسيرته مع النادي. وواجه بويرتا سلسلة من السكتات القلبية خلال مباراة بالدوري الإسباني ضد خيتافي في 25 أغسطس/آب 2007، وتوفي بعد 3 أيام متأثرا بخلل في البطين الأيمن ناتج عن عدم انتظام ضربات القلب.

3. كيم دوك كو

فاز الملاكم الكوري الجنوبي كيم دوك كو بـ17 نزالا من أصل 20، منها 8 انتصارات بالضربة القاضية، وقد توفي إثر مباراة ببطولة العالم للملاكمة ضد راي مانشيني في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 1982. وأوقف الحكم ريتشارد غرين النزال بعد أن اصطدم كو بالحبال بسبب لكمات مانشيني القوية ونُقل إلى المستشفى، وقد أصيب بورم دموي تحت الجافية يتكون من 100 سنتيمتر مكعب من الدم في الجمجمة، وتوفي بعد 4 أيام من المباراة.

4. فرانك هايز

كان الفارس الأميركي فرانك هايز مدربا للخيول وبطلا خلال العقدين الأولين من القرن الـ20، لكنه عانى من نوبة قلبية قاتلة في بيلمونت بارك بولاية نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية خلال مشاركته بسباق قفز الموانع في الرابع من يونيو/حزيران 1923.

وقد توقفت نبضات قلب هايز أثناء ركوبه الحصان، لكن جسده ظل على السرج طوال السباق، وثبت لاحقا أنه مات على ما يبدو في وقت ما بمنتصف السباق. وعبر الحصان خط النهاية في الصدارة بينما كان هايز ميتا على ظهره، مما جعله الفارس الوحيد الفائز بسباق بعد وفاته، وقد لُقب حصان هايز بـ"قبلة الموت الحلوة".

In 1923, Frank Hayes became the first jockey ever to win a horse race despite being dead. He died from a heart attack mid-race. Somehow, his body stayed strapped onto the horse, and he crossed the finish line in first place, beating the 20-1 odds. #MythAndFact pic.twitter.com/cfXe72tV72 — MYTH AND FACT (@MythAndFact) June 24, 2020

5. تشاك هيوز

لعب تشاك هيوز مع فريق فيلادلفيا إيغلز من عام 1967 إلى 1969، ثم مع ديترويت ليونز حتى عام 1971. وهو لاعب كرة القدم الأميركية الوحيد الذي مات في الملعب خلال إحدى المباريات.

عانى هيوز من نوبة قلبية قاتلة خلال الدقائق الأخيرة من المباراة أمام شيكاغو بيرز في ملعب تايغر بمدينة ديترويت في 24 أكتوبر/تشرين الأول 1971.

Bear linebacker Dick Butkus and two referees stand over Lions wide receiver Chuck Hughes, who literally fell dead of a heart attack after a play on October 24 1971. He was 28 years-old , and to this day is the only NFL player to die on the field during a game. #NFL #NFL100 pic.twitter.com/hQ0fIC8W62 — From the 55 (@CFLAmerica) November 30, 2019

6. ريجي لويس

لعب لاعب كرة السلة الأميركي ريجي لويس لفريق بوسطن سلتكس في الدوري الأميركي للمحترفين من 1987 إلى 1993، وحصل على لقب أفضل لاعب في المنطقة الشرقية 3 مرات. توفي لويس جراء سكتة قلبية مفاجئة بملعب كرة السلة في 27 يوليو/تموز 1993 أثناء التدريبات.

7. بيل ماسترتون

الأميركي الكندي بيل ماسترتون هو اللاعب الوحيد الذي توفي على أرض الملعب نتيجة لإصابات تعرّض لها خلال إحدى مباريات الدوري الأميركي للهوكي. تعرّض ماسترتون لإصابة دماغية قوية خلال مباراة ضد فريق أوكلاند سيلز في 13 يناير/كانون الثاني 1968.

تسبب اصطدام ماسترتون مع لاري كاهان ورون هاريس في تعرّضه لنزيف من أنفه وأذنيه وفمه، وقد تلقى علاجا طبيا طارئا في غرفة الملابس، ثم نُقل إلى مستشفى فيرفيو ساوثديل لكنه توفي في 15 يناير/كانون الثاني 1968، بعد حوالي 30 ساعة من الحادث المأساوي.

8. مارك فيفيان فويه

خاض لاعب كرة القدم الكاميروني الدولي السابق مارك فيفيان فويه 64 مباراة دولية، ولعب لأندية معروفة مثل وست هام يونايتد وأولمبيك ليون ومانشستر سيتي. وتوفي فويه خلال كأس القارات 2003 حين واجهت الكاميرون كولومبيا في نصف النهائي على ملعب جيرلان بمدينة ليون في 26 يونيو/حزيران 2003. وانهار مارك في دائرة وسط الملعب وتوفي خلال الدقيقة 72 من المباراة بسبب تضخم عضلة القلب.

9. دايل إيرنهارت

يعتبر سائق سيارات السباق الأميركي دايل إيرنهارت أحد أفضل سائقي ناسكار على الإطلاق، وكان يلقب بـ "المرعب" لأسلوبه العنيف في القيادة. تعرّض إيرنهارت لحادث مأساوي في اللفة الأخيرة أثناء القيادة خلال سباق "دايتونا 500" عام 2001 وتوفي في 18 فبراير/شباط بسبب كسر في قاعدة الجمجمة.

10. أيرتون سينا

يعدّ البرازيلي أيرتون سينا من أعظم السائقين في تاريخ "الفورمولا 1″، وقد صعد على منصة التتويج في 3 مناسبات.

توفي سينا خلال سباق جائزة سان مارينو الكبرى الذي أقيم في الفترة ما بين 28 أبريل/نيسان و1 مايو/أيار 1994، حيث تعرّض لحادث مأساوي في اللفة السابعة عندما اندفع في خط مستقيم خارج المضمار واصطدم بالجدار الخرساني بسرعة 233 كيلومترا في الساعة.