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حفيد محمد علي يفوز بمباراته الأولى كملاكم محترف

15/8/2021

فاز نيكو علي والش حفيد أسطورة الملاكمة الأميركي محمد علي، على منافسه جوردان ويكس بالضربة القاضية الفنية في أول مباراة يخوضها على مستوى ملاكمة المحترفين الليلة الماضية في ولاية أوكلاهوما الأميركية.

ونيكو علي (21 عاما) هو ابن روبرت والش ورشيدة علي والش ابنة محمد علي، وقد وقّع عقد الاحتراف الأول له في يونيو/حزيران الماضي.

وأسقط نيكو علي منافسه ويكس في منتصف الجولة الأولى من المباراة قبل أن يوقف الحكم النزال بعد مرور دقيقة واحدة و49 ثانية من هذه الجولة.

ونقلت شبكة "إي.إس.بي.إن" (ESPN) التلفزيونية عن الملاكم الصاعد قوله "بالتأكيد أفكر كثيرا في جدي وأفتقده". وأضاف "أعتقد أن ويكس وأنا صنعنا بعض التاريخ الليلة".

وتوفي محمد علي صاحب الإنجازات العديدة في يونيو/حزيران 2016 ووصفه حفيده بأنه "أعظم ملاكم حتى الآن".

وأضاف الملاكم الشاب الذي يحاول السير على خطى جده "هو أعظم ملاكم ظهر حتى الآن وربما أعظم شخص أيضا".

المصدر : رويترز

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