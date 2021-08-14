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حبيب نورمحمدوف يتحول إلى كرة القدم بعد اعتزال الفنون القتالية

14/8/2021

تعاقد نادي ليجان دينامو، المنافس في دوري الدرجة الثالثة الروسي لكرة القدم، مع حبيب نورمحمدوف بطل العالم السابق في الفنون القتالية المختلطة (وزن الخفيف) الذي أعلن اعتزاله في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقرر نورمحمدوف (32 عاما) اعتزال الفنون القتالية المختلطة بعد فوزه على الأميركي جوستين جيثي في 24 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في أول مباراة يخوضها بعد وفاة والده عبد المناب بسبب كورونا.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، قال نورمحمدوف إنه يرغب في التحول إلى كرة القدم، وكتب عبر تويتر إنه يستعد لظهوره الأول في مباريات اللعبة الشعبية وإنه "ينتظر تلقي العروض".

وكشف ليجان دينامو عن صفقة التعاقد مع نورمحمدوف عبر موقع إنستغرام.

ونشر النادي صورة نورمحمدوف خلال توقيع العقد، وأرفقها بهذا التعليق "تنتظرنا معركة كبيرة، ونحن بحاجة إلى محاربين عظماء".

المصدر : رويترز

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