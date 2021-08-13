أولمبياد باريس.. رياضة في قصر فرساي ومسابقة على بعد 15 ألف كيلومتر من فرنسا

وصل العلم الأولمبي إلى باريس التي ستستضيف النسخة التالية من الألعاب الصيفية في عام 2024، وجاء ذلك بعد إسدال الستار على أولمبياد طوكيو يوم الأحد الماضي.

وستشهد أولمبياد باريس تنظيم عدد من المنافسات خارج المنشآت الرياضية التي تعود عليها الجمهور، وستفتح الباب أمام الهواة للمشاركة لأول مرة في إحدى المسابقات.

ونستعرض هنا أبرز المعطيات عن النسخة المقبلة للبطولة الأضخم على مستوى العالم:

ستصبح باريس ثاني مدينة بعد لندن تستضيف الألعاب الأولمبية 3 مرات. وستحتفل في 2024 بمرور 100 عام على تنظيم الأولمبياد لآخر مرة في العاصمة الفرنسية.

ترغب باريس في إقامة حفل الافتتاح على ضفاف نهر السين لضمان حضور أكبر عدد من الجماهير. وستكون المرة الأولى التي يقام فيها حفل الافتتاح خارج الملعب الأولمبي.

ستقام العديد من المنافسات على خلفية بعض أجمل معالم باريس، وتنظم مسابقة الكرة الطائرة الشاطئية أمام برج إيفل، بينما ستقام منافسات التزلج على الألواح في ساحة الكونكورد والفروسية في قصر فرساي الفخم خارج باريس.