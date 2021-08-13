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أولمبياد باريس.. رياضة في قصر فرساي ومسابقة على بعد 15 ألف كيلومتر من فرنسا

العلم الأولمبي يصل إلى باريس بعد ختام أولمبياد طوكيو (رويترز)
العلم الأولمبي يصل إلى باريس بعد ختام أولمبياد طوكيو (رويترز)
13/8/2021

وصل العلم الأولمبي إلى باريس التي ستستضيف النسخة التالية من الألعاب الصيفية في عام 2024، وجاء ذلك بعد إسدال الستار على أولمبياد طوكيو يوم الأحد الماضي.

وستشهد أولمبياد باريس تنظيم عدد من المنافسات خارج المنشآت الرياضية التي تعود عليها الجمهور، وستفتح الباب أمام الهواة للمشاركة لأول مرة في إحدى المسابقات.

ونستعرض هنا أبرز المعطيات عن النسخة المقبلة للبطولة الأضخم على مستوى العالم:

  • ستصبح باريس ثاني مدينة بعد لندن تستضيف الألعاب الأولمبية 3 مرات. وستحتفل في 2024 بمرور 100 عام على تنظيم الأولمبياد لآخر مرة في العاصمة الفرنسية.
  • ترغب باريس في إقامة حفل الافتتاح على ضفاف نهر السين لضمان حضور أكبر عدد من الجماهير. وستكون المرة الأولى التي يقام فيها حفل الافتتاح خارج الملعب الأولمبي.
  • ستقام العديد من المنافسات على خلفية بعض أجمل معالم باريس، وتنظم مسابقة الكرة الطائرة الشاطئية أمام برج إيفل، بينما ستقام منافسات التزلج على الألواح في ساحة الكونكورد والفروسية في قصر فرساي الفخم خارج باريس.
  • ستستضيف تاهيتي في بولينيزيا الفرنسية‭ ‬مسابقة ركوب الأمواج على بعد 15 ألفا و706 كيلومترات من باريس. وستحطم هذه المسابقة الرقم القياسي لأبعد مكان تقام فيه مسابقة أولمبية في دورة واحدة بعيدا عن المدينة المضيفة.
  • سيتم فتح باب المشاركة في سباق الماراثون للجميع ومن بينهم الهواة لأول مرة في تاريخ الألعاب.
  • مركز الرياضات المائية سيكون المكان الدائم الوحيد الذي سيتم تشييده خصيصا من أجل أولمبياد باريس. وسيتصل بجسر للمشاة بملعب فرنسا الدولي المجاور حيث ستقام ألعاب القوى.
  • يتوقع أن تصل تكلفة إقامة أولمبياد 2024 إلى 3.9 مليارات يورو وفقا لموقع ألعاب باريس الرسمي.
المصدر : رويترز

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