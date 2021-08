الدوحة- تخطى بطل ألعاب القوى القطري معتز برشم الصعوبات وتغلب على الإصابات ليحقق حلمه ويتوج بالميدالية الذهبية في مسابقة الوثب العالي بدورة الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020.

خرج برشم "الفتي الطائر" من جلباب المعاناة وتغلب بالعزيمة والإصرار على الإصابات المتتالية التي لاحقته بين الحين والآخر، وتوج إنجازاته العالمية بالتتويج في أكبر حدث رياضي عالمي، بل وسجل باسمه حدثا فريدا من نوعه يجسد كل معاني الروح الرياضية، وذلك عندما اختار مشاركة الميدالية الذهبية الأولمبية مع منافسه الإيطالي جيانماركو تامبيري، رغم وجود فرصة أمامه للانفراد بالذهبية بعدما أخفق منافسه في آخر محاولاته.

وفي حوار خاص للجزيرة نت، قال برشم (30 عاما) بعدما أحرزت الميدالية الذهبية، عجزت عن التعبير، لم أصدق نفسي، أخذت لحظات حتى أستوعب الإنجاز، كنت بين الحلم والحقيقة، لم أتمالك نفسي وأجهشت بالبكاء لحظات قبل أن أعود وأحتفل بالإنجاز.

ولم يكتفِ البطل القطري بتحقيق جميع الألقاب والميداليات الممكنة في الوثب العالي بعد فوزه بالميدالية الذهبية الأولمبية في طوكيو إثر تخطيه ارتفاع 2.37 متر، ما يزال يريد أن يحقق الأفضل، أن يتطور، فبعدما حقق الكثير وكان خير سفير لبلده ورياضته، يسعى لتحقيق أرقام شخصية وإنجازات تبقى خالدة باسم بلده قطر.

مندوب الجزيرة نت التقى برشم في العاصمة القطرية الدوحة ودار معه الحوار التالي:

المشوار كان طويلا وصعبا، لم يكن بإمكاني سوى أن أحلم بتحقيق هذا الإنجاز، لم تكن لديّ الكرة السحرية عندما اخترت ممارسة رياضة الوثب، لكني هنا الآن، أحاول استغلال كل يوم بأفضل طريقة ممكنة، لهذا السبب يمكن للجميع ملاحظة النتائج والإنجازات التي تحققت.

الحلم بدأ على مضمار نادي الريان الذي يقع جنوب غرب الدوحة، ثم تطور مع أكاديمية التفوق الرياضي أسباير التي لعبت دورا أساسيا في تنمية موهبتي، ومن ثَم الدعم الكامل من قطر قيادة وشعبا، الذي جعلني بطلا رياضيا.

هذا النجاح جاء بعد عمل شاق وجهد كبير من جميع أعضاء فريق عملي، وفي مقدمتهم مدربي السويدي ستانيسلاف تشيتشيربا والفريق الطبي الموجود معي لمدة 24 ساعة في جميع المعسكرات والفريق الفني والإداري، فضلا عن دعم اتحاد ألعاب القوى وكذلك دولة قطر ممثلة في القيادة والشعب، وأيضا أسرتي التي دعمتني وساندتي للاستمرار حتى في الأوقات الصعبة.

مسابقة الوثب العالي في طوكيو كانت أقوى منافسة مرت في تاريخ الأولمبياد، خاصة أن هناك بطلين تخطيا طول 2.37 متر، و3 أبطال تخطوا 2.35 متر، وهو ما لم يتحقق من قبل، وذلك برغم من أن قوة الأسماء المشاركة في المسابقة لم تكن مثل السابق، في ظل غياب بعض الأبطال وإخفاق البعض الآخر عن التأهل للأدوار النهائية، وأبرزهم الكندي ديريك دروين صاحب ذهبية ريو والأوكراني بوهدان بوندارينكو صاحب البرونزية.

ولعبة الوثب العالي لا تستخدم فيها أي أدوات، جسمك فقط، ولذلك من الصعب أن يحافظ البطل على مستواه، وتعلمت أن المنافسة في الدور النهائي ليست بها فوارق بين المتنافسين، وأن جميع المتأهلين قادرون على تحقيق ميدالية.

تخطيت محاولاتي جميعها من أول محاولة، ولكني دخلت المسابقة ولدي أفضلية عن بقية المنافسين، لذلك كان هناك تراخ وثقة بعض الشيء، وضيعت تركيزي في هذا الارتفاع، ولكن لو كان هناك منافس تخطى هذا الارتفاع كنت سأتخطى 2.4 متر.

بالطبع كان رجوعي من الإصابة أكثر عقبة في طريق تحقيق الذهبية الأولمبية، لقد ظللت أحاول لمدة عام ونصف العام حتى أرجع لمستواي، وتمكنت بالتدريب والصبر من استعادة بعض من مستواي، ومن ثم حققت الذهب بما لدي من خبرات متراكمة رجحت كفتي على بقية المنافسين.

الجمهور له دور كبير بالنسبة لي، ودائما أحصل على الكثير من الدوافع مع مساندته وتشجيعه، وهو ما حصل في كأس العالم بالدوحة عام 2019، حيث خضت المنافسات بعد العودة من الإصابة مباشرة، ولم أكن جاهزا بصورة كاملة، ولكني حققت الذهبية بفضل الدعم الجماهيري الكبير، الذي كان يملأ الملعب وهو ما جعلني أقفز بنجاح، أما في طوكيو فقد كان الوضع مختلفا، وكانت المنافسة فقط دون جماهير.

المنافسة بين الرياضيين قوية حتى على أقل الأشياء، وكانت مشاركتي مع صديقي تامبيري الميدالية الذهبية بمثابة مثال حي للمعني الحقيقي للروح الرياضية بين المتنافسين في الرياضة.

ولقد تعرض العدّاء الايطالي لنفس إصابتي في عام 2016 قبل أولمبياد ريو، لذلك هو يعرف كثيرا ما مررت به حتى أعود لمستواي قبل الأولمبياد لأنه مر بالتجربة نفسها، وهذا الأمر أحد الأسباب التي جعلتنا نتفق على تقاسم الذهب، خاصة أن المسابقة استمرت لمدة 3 ساعات وكان ذلك بمثابة ضغط كبير على الجسم قد يعرضنا لإصابة بالغة.

