كانت الميدالية الذهبية من حقي.. رباعة مصرية تتحسر على فرصة أولمبياد طوكيو

تحسرت الرباعة المصرية سارة سمير على ضياع فرصة المنافسة على الميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو.

وقالت الرباعة المصرية -عبر حسابها في موقع فيسبوك- إنها لو شاركت في هذه الدورة الأولمبية لفازت بالميدالية الذهبية.

وأشارت إلى أنها حققت رقما أفضل من الرقم الذي حصل عليه صاحبة الميدالية الذهبية في رفع الأثقال.

وقالت سارة "لو كنت موجوده كنت فرحتكم انهارده وكانت الميداليه الذهبيه من حقي لكن قدر الله وماشاء فعل".

يذكر أن منتخب مصر لرفع الأثقال مُنع من المشاركة في أولمبياد طوكيو بسبب اتهامات تتعلق بتناول المنشطات.

وسبق لسارة سمير التتويج بميدالية برونزية في منافسات أولمبياد 2016 في ريو دي جانيرو البرازيلية.