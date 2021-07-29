البث الحي
رياضات أخرى

ماكغريغور يسخر من وفاة والد نور محمدوف

ماكغريغور: كوفيد خير والأب شر؟ (الأناضول)
ماكغريغور: كوفيد خير والأب شر؟ (الأناضول)
29/7/2021-|آخر تحديث: 30/7/202112:05 AM (مكة المكرمة)

في يوليو/تموز 2020، توفي والد بطل رياضة الفنون القتالية المختلطة المعتزل الروسي حبيب نور محمدوف بسبب مضاعفات إصابته بفيروس كورونا، غير أن منافسه الأيرلندي كونور ماكغريغور سخر من هذه الوفاة بتغريدة على تويتر.

فبعد هزيمة ماكغريغور أمام الأميركي داستن بوارييه، في 11 من الشهر الجاري، علّق نور محمدوف على هذه الخسارة بتغريدة كتب فيها "الخير دائما ينتصر على الشر. أنا سعيد جدا بفوز داستن بوارييه. آمل أن يحصل على حزام البطولة بحلول نهاية العام الجاري".

ولم يرد ماكغريغور مباشرة على تغريدة المقاتل الروسي، وانتظر حتى أمس الأول الثلاثاء، وقرر الرد بطريقة قاسية، وفُسرت على أنها سخرية من والد نور محمدوف، وكتب ماكغريغور "كوفيد خير والأب شر؟"، لكنه سرعان ما حذف التغريدة.

بدوره، قال بطل الفنون القتالية المختلطة السابق دانييل كورمير إنه "حديث القمامة، لا يبدو أنه يؤثر في بوارييه؛ فمن حديثه عن زوجة داستن وصولا إلى والد حبيب، فإنه يذهب بعيدا الآن، ويتخطى الخطوط الحمراء".

وتابع "عندما تتعامل مع الموت ومع كوفيد وكل هذه الأشياء الأخرى التي تعاملنا معها على مدار عام ونصف العام، فهذا كله محظور".

المصدر : مواقع إلكترونية

حول هذه القصة

المزيد من رياضات أخرى

أولمبياد طوكيو.. هنداوي يقود مصر لربع نهائي كرة اليد بفوز تاريخي على السويد

هنداوي يتصدى لإحدى الهجمات الخطيرة للسويد (رويترز)

نزال بين كندي من أصل مصري وإماراتي مجنس بأولمبياد طوكيو يثير السخرية على منصات التواصل

النحاس (يسار) خلال نزاله مع ريمارينكو (رويترز)

بالفيديو.. الاتحاد الدولي للجودو يحذر مدربا صفع بطلة العالم على وجهها في أولمبياد طوكيو

ترايدوس تسقط منافستها المجرية أرضا في المباراة التي شهدت صفعها (غيتي)

بالفيديو- “أنا فخور”.. أوباما ينضم شريكا إستراتيجيا لدوري كرة السلة الأفريقي

أوباما يلعب كرة السلة أثناء افتتاحة مركزا رياضيا بالقرب من مسقط راسه في كينيا عام 2018 (رويترز)
الأكثر قراءة

تونس.. سعيّد يكلف مستشاره بتسيير وزارة الداخلية والغنوشي يلوح بخطوة حاسمة إن لم تشكل حكومة توافقية

ضابط شرطة يقف في حراسة مبنى البرلمان المغلق بقرار من الرئيس قيس سعيد (رويترز)
logo

الباشا والرعية.. كيف استغل محمـد علي ثورات المصريين لصالحه؟

كورونا.. تحذير من خطر يهدد دولا عربية والسعودية تفتح أبوابها للسياح ومكافأة للملقحين في أميركا

الدول دخلت في سباق مع الزمن لتطعيم مواطنيها ضد كورونا مع انتشار السلالات المتحورة من الفيروس (غيتي)

مغامرة أسرية حول أوروبا.. شاب فلسطيني يحول سيارته إلى “كرفان” لاكتشاف العالم

عائلة محمود أردنية في إحدى الجولات السياحية (الجزيرة)