ماكغريغور يسخر من وفاة والد نور محمدوف

في يوليو/تموز 2020، توفي والد بطل رياضة الفنون القتالية المختلطة المعتزل الروسي حبيب نور محمدوف بسبب مضاعفات إصابته بفيروس كورونا، غير أن منافسه الأيرلندي كونور ماكغريغور سخر من هذه الوفاة بتغريدة على تويتر.

فبعد هزيمة ماكغريغور أمام الأميركي داستن بوارييه، في 11 من الشهر الجاري، علّق نور محمدوف على هذه الخسارة بتغريدة كتب فيها "الخير دائما ينتصر على الشر. أنا سعيد جدا بفوز داستن بوارييه. آمل أن يحصل على حزام البطولة بحلول نهاية العام الجاري".

ولم يرد ماكغريغور مباشرة على تغريدة المقاتل الروسي، وانتظر حتى أمس الأول الثلاثاء، وقرر الرد بطريقة قاسية، وفُسرت على أنها سخرية من والد نور محمدوف، وكتب ماكغريغور "كوفيد خير والأب شر؟"، لكنه سرعان ما حذف التغريدة.

بدوره، قال بطل الفنون القتالية المختلطة السابق دانييل كورمير إنه "حديث القمامة، لا يبدو أنه يؤثر في بوارييه؛ فمن حديثه عن زوجة داستن وصولا إلى والد حبيب، فإنه يذهب بعيدا الآن، ويتخطى الخطوط الحمراء".

وتابع "عندما تتعامل مع الموت ومع كوفيد وكل هذه الأشياء الأخرى التي تعاملنا معها على مدار عام ونصف العام، فهذا كله محظور".