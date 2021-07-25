حقق إلبروس نيجماتولين (حامل لقب أقوى رجل في روسيا) رقما قياسيا جديدا عبر حمل مروحية فوق منصة، وبلغ الوزن الإجمالي للرفعة 1476 كيلوغراما.

وشارك نيجماتولين متابعيه في منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة تحقيق رقمه القياسي، والتي لم تشهد حضورا جماهيريا بسبب الإجراءات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا.

وأمضى البطل الرياضي البالغ من العمر 47 عاما عدة أشهر يستعد لرفع المروحية من المنصة، ليكون الأول في العالم الذي يرفع هذا الثقل الضخم.

وبعد نجاح محاولته قال نيجماتولين إنه سعى لتحقيق هذا الرقم القياسي كنوع من الدعم للفريق الأولمبي الروسي المشارك في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 في طوكيو.