ستكون تشكيلات الفرق أصغر في أولمبياد طوكيو مقارنة بنسخ سابقة، لكن من الصعب تقليص فرق الجمباز المبنية على "أصدقاء مقربين"، مما يوفر حالة تنافسية مميزة.

وتبلغ احتمالات أن تكون توأما بين سكان العالم حوالي 2%، لكن توجد 3 مجموعات من التوائم بين 12 فريقا في منافسات الجمباز للسيدات في الأولمبياد.

وستشهد ألعاب طوكيو 2020 المؤجلة ثاني مشاركة للتوأم الهولندي ساني وليمي ويفرز.

وساني هي حاملة اللقب الأولمبي في عارضة التوازن بعد أن هزمت الأميركيتين سيمون بايلز ولوري هرنانديز في ريو 2016.

وتعتبر ساني عناق شقيقتها قبل لحظات من النهائي من أحب ذكرياتها في هذا اليوم.

وقالت في فيديو عبر قناتها بموقع يوتيوب عقب هذا الانتصار "عندما تكون صديقتك المقربة بجوارك حين تكون في أمس الحاجة إليها فهذا يساعد حقا في التخلص من بعض التوتر".

وستمثل آسيا وأليس داماتو (18 عاما) إيطاليا بعد المساهمة في حصول فريقهما على برونزية بطولة العالم 2019، وهي أول ميدالية لإيطاليا في بطولة العالم للفرق منذ عام 1950.

وتمثل البريطانيتان جيسيكا وجنيفر جاديروفا (16 عاما) أصغر توأم بمنافسات الجمباز في الأولمبياد، وتدربت جيسيكا -التي فازت بذهبية الحركات الأرضية ببطولة أوروبا هذا العام- مع شقيقتها منذ 10 سنوات.

وأبلغت موقع الاتحاد البريطاني للجمباز هذا الأسبوع أن "الأمر أشبه بالبقاء مع صديقتي المقربة 24 ساعة خلال 7 أيام"، وتعتبر الشقيقتان بايلز بطلة العالم والأولمبياد في كل الأجهزة المثل الأعلى لهما.

ويمتد تأثير التوائم في الجمباز الإيقاعي، وتبدو الروسيتان دينا وأرينا أفيرينا من المرشحات للصعود إلى منصة التتويج، وحصلت الشقيقتان (22 عاما) على 27 ميدالية ببطولة العالم.

وقالت الشقيقتان في 2019 "لا توجد أي منافسة بيننا أبدا، وعلى العكس ندعم بعضنا البعض، وإذا لم تنجح إحدانا تتولى الأخرى مهمة رفع العلم الروسي".

وليس من الشائع وجود التوائم في الجمباز بالأولمبياد، لكن من أشهرهم الثنائي الأميركي بول ومورغان هام، وفاز بول بذهبية كل الأجهزة في أثينا 2004، وساهمت جهودهما في حصول الولايات المتحدة على فضية الفرق.