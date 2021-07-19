لأن اسمه محمد.. تعليق مسيء واعتذار لعداء إسباني من أصول مغربية

اعتذر العداء الإسباني السابق إيساك فيسيوسا علنا للعداء محمد كتير، بعد أن قال إنه كان يفضل أن يحطم رقمه القياسي الوطني في سباق 3 آلاف متر موانع "رياضيا يحمل اسما إسبانيا".

وكسر كتير، المولود في المغرب لكنه نشأ في إسبانيا ويمثلها دوليا، رقم فيسيوسا الذي صمد 23 عاما بفارق حوالي ثانيتين بعد أن سجل 7 دقائق و27.64 ثانية في لقاء جيتسهيد بالدوري الماسي لألعاب القوى يوم الثلاثاء الماضي.

كما يحمل كتير الأرقام القياسية الإسبانية في سباقي 1500 و5 آلاف متر وسيمثل إسبانيا في السباق الأخير بأولمبياد طوكيو الذي ينطلق يوم الجمعة.

وأبلغ فيسيوسا مجلة "سوي كوريدور" بأنه كان يفضل أن يحطم رقمه القياسي "رياضيا يحمل اسما إسبانيا"، مما أثار ردود فعل غاضبة.

ورد كتير في حسابه على إنستغرام مدافعا عن أصوله، كما انتقد خوسيه مانويل فرانكو رئيس المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا فيسيوسا على تويتر.

وكتب فيسيوسا -في خطاب- اعتذارا علنيا "أود أن أوضح أنه بعد مقابلة كان الصحفي فيها مخلصا للإجابات التي قدمتها، فإن أول ما فعلته هو إرسال رسالة إلى محمد كتير أعتذر فيها عن كلامي وأي شيء قد يؤذيه".

وأضاف "لقد اعتذرت أيضا عن تشتيت انتباهه أثناء استعداداته لأولمبياد طوكيو".