يُعرَف الرياضيون في سباق 100 متر الأولمبي بشخصياتهم القوية، ويتمتعون بالثقة المكتسبة من كونهم أسرع رجال على وجه الأرض، لكن العداء الأميركي تريفون برومل مستعد للسماح لقدميه بالحديث بالنيابة عنه في طوكيو.

وسيستفيد برومل المتواضع من طبيعته الهادئة بشكل جيد في الألعاب الأولمبية، حيث يقاتل من أجل عرش البطل الأولمبي المعتزل يوسين بولت.

وتضم قائمة منافسيه مواطنه الأميركي روني بيكر، الفائز بالسباق في لقاء موناكو بالدوري الماسي هذا الشهر في 9.91 ثوان، بينما احتل برومل المركز الخامس في نتيجة مخيبة للآمال.

ومن بين المنافسين أيضا الأميركي فريد كيرلي، صاحب برونزية سباق 400 متر في بطولة العالم 2019، بعد أن حول تركيزه نحو سباقات السرعة هذا العام.

كما يسعى الكندي أندريه دي غراسي صاحب برونزية سباق 100 متر في ريو، والجنوب أفريقي أكاني سيمبيني، الذي سجل 9.84 ثوان في وقت سابق من الشهر الحالي، للمنافسة على الفوز بالسباق أيضا.

وبينما يحب بعض العدائين بناء حالة من الصخب قبل أي سباق، يحتفظ برومل بهدوئه، ويصف نفسه بأنه "قاتل صامت".

ويمهد برومل في صمت طريق عودته إلى المسرح الأولمبي منذ خيبة أمله في 2016 عندما احتل المركز الثامن في سباق 100 متر، ثم أصيب بقطع في وتر العرقوب خلال سباق التتابع 4 في 100 متر.

وبعد جراحة وعملية تأهيل، استعان برومل في أواخر عام 2019 بالمدرب الشهير رنا رايدر الذي يعمل أيضا مع الكندي دي غراسي.

وقال العداء البالغ من العمر 26 عاما والفائز الشهر الماضي بسباق 100 متر في التصفيات الأولمبية الأميركية مسجلا 9.80 ثوان: "عندما جئت إلى رنا لم أكن أستطيع حتى السير على ساق واحدة، بالتأكيد لم أكن أستطيع الركض. كان الأمر سيئا. لذلك كان لدينا الكثير من العمل لإنجازه".

"Friends, family, team, coach, agent… everyone around me contirbuted to me being back here. It wasn't just me. I didn't wake up and just have the ability to run fast again. I thank the people that are around me."

Well said, @TrayvonBromell 👏#GatesheadDL 🇬🇧 #DiamondLeague pic.twitter.com/m8IM2JQREs

— Wanda Diamond League (@Diamond_League) July 12, 2021