عندما انتزع كوهي أوتشيمورا مكانه في الفريق الأولمبي الياباني بصعوبة بالغة في يونيو/حزيران، بدا أن الجماهير اليابانية تنفست الصعداء في كافة أنحاء البلاد لشدة التعاطف معه كأحد أساطير الجمباز في العالم.

ويعد الرجل الذي فرض هيمنته المطلقة على مدار دورتين أولمبيتين، حيث فاز بكل الألقاب العالمية والأولمبية من 2009 وحتى 2016 في منافسات كل الأجهزة، أحد أعظم لاعبي الجمباز في كل العصور.

وبعد 5 سنوات من تتويج "الملك كوهي" في ريو ليصبح أول رجل في 44 عاما يحصل على ذهبية كل الأجهزة في دورتين أولمبيتين متتاليتين، حجز اللاعب البالغ عمره 32 عاما مكانه في طوكيو بصعوبة بالغة بعد مواجهة فاصلة على الجهاز الوحيد الذي سينافس فيه وهو العقلة.

وقال أوتشيمورا في مؤتمر صحفي بعد المنافسة في إشارة إلى زملائه الذين يصغرونه بـ 10 أعوام "الأمر كان صعبا للغاية على كهل مثلي أن ينافس بعد الجيل الجديد".

وأضاف "قد لا أكون جزءا من الفريق المنافس في كل الأجهزة، لكني أتمنى المساهمة في بعض الأشياء بالنظر إلى خبرتي".

وولد أوتشيمورا في عائلة من لاعبي الجمباز، حيث شاركت والدته في بطولة الأساتذة 2020 وعمرها 56 عاما، وبدأ التدريب وعمره 3 أعوام على منصة بهلوانية (ترامبولين) اشتراها والداه من الولايات المتحدة.

وأثار حصوله على المركز الأخير في أول بطولة يخوضها شهيته للعمل الجاد، ونظام تدريب صارم تضمن تصور الحركات التي يؤديها عن طريق رسومات في دفتر ملاحظات.

وقال أوتشيمورا لصحيفة أساهي شيمبون اليومية "عندما كنت صغيرا، كنت أشعر بالتوتر والعزلة أحيانا. لكن عندما كنت في المدرسة الثانوية اعتقدت أنني أستطيع الطيران إذا حاولت".

وبعد انتقاله إلى طوكيو عندما كان مراهقا للتدريب، انضم أوتشيمورا إلى الفريق الوطني لأول مرة عام 2007 واختير للمشاركة في أولمبياد بكين 2008 وعمره 19 عاما ليقود الفريق إلى فضية كل الأجهزة، ونال الفضية أيضا في منافسات الفردي في كل الأجهزة ليحقق ميداليته الأولى الفردية من أصل 7 في الألعاب الأولمبية.

وخلال فترة هيمنته على الجمباز، أُطلق عليه لقب "سوبر مورا" ووُصف أيضا بأنه "فضائي" وهي ألقاب تجاهلها دائما.

Don't forget Kohei Uchimura 6x World AA champion, 2x Olympic AA champion, & the only gymnasts to sweep two entire quads in a row pic.twitter.com/kr4WcLqarC https://t.co/8AqLIjVaaq

— Kaley (@yang_bo_dudnik) July 13, 2021