بدأ الادعاء الفرنسي تحقيقا أوليا في مزاعم بتعاطي المنشطات ضد فريق البحرين "فيكتوريوس" المشارك في سباق فرنسا للدراجات.

وقال مكتب الادعاء في مدينة مرسيليا إن التحقيقات تتعلق "باقتناء ونقل وحيازة وامتلاك مادة محظورة أو طريقة محظور استخدامها على الرياضيين دون مبرر طبي".

وقامت الشرطة بتفتيش مقر إقامة الفريق وحافلته بعد انتهاء المرحلة الـ17 من سباق فرنسا.

من جانبه، أكد فريق البحرين فيكتوريوس حدوث تفتيش الشرطة، وقال في بيان "قبل انطلاق الجولة الـ18 في سباق فرنسا للدراجات، تعرض فريق البحرين فيكتوريوس لتحقيقات بواسطة الشرطة الفرنسية. كما تعرض الفريق للمراقبة من مجموعة من الضباط بعد وصوله إلى الفندق عقب المرحلة الـ17 في باو" (pau).

وأضاف البيان "تضمنت التحقيقات البحث عن غرف المتسابقين كجزء من العملية. ورغم عدم معرفتنا بأسباب التحقيق، فإنه طُلب من الفريق تقديم كل ملفات التدريب الخاصة بالمتسابقين وهو ما حدث بالفعل".

وقال فلاديمير ميهوليفيتش المدير الفني لفريق البحرين "بعد المرحلة الـ17، قابلنا مجموعة من ضباط الشرطة الفرنسية. لم نعرف الأسباب، لكن الفريق نفذ طلبات الضباط".

وأضاف مصدر في الشرطة أن التفتيش حدث بسبب شكوك تتعلق بتعاطي المنشطات من العام الماضي.

وقال عضو في فريق آخر يقيم في الفندق ذاته، لكنه رفض الكشف عن اسمه، لرويترز إن "عشرات" من ضباط الشرطة بملابس مدنية أجروا التفتيش حتى الثانية صباحا بالتوقيت

المحلي.

وفاز فريق البحرين بمرحلتين في سباق فرنسا هذا العام عن طريق السلوفيني ماتي موهوريتش والبلجيكي ديلان تيونس.

وأفضل مركز لمتسابق بفريق البحرين هو الإسباني بيو بيلباو ويأتي عاشرا بفارق 12 دقيقة و53 ثانية عن السلوفيني تادي بوجاتشر متصدر الترتيب وحامل اللقب.