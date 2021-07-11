أكد نجم التنس السويسري روجيه فيدرر أن قطر كانت على قدر المسؤولية لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، مؤكدا ثقته أن المونديال الأول بالشرق الأوسط سيكون حدثا رياضيا رائعا بعد ما شاهده من ملاعب رائعة.
توّج المصنف أول عالميا الصربي نوفاك ديوكوفيتش بلقب بطولة ويمبلدون للتنس، بعد فوزه على الإيطالي ماتيو بيريتيني 3-1، ليعادل رقم رافاييل نادال وروجيه فيدرر بـ20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى.
وقلب ديوكوفيتش خسارته في المجموعة الأولى إلى انتصار كبير، بعدما حسم المجموعات الثلاث الأخرى لصالحه، ليفوز بالمباراة بنتيجة 6-7 و6-4 و6-3 و6-3.
The moment @DjokerNole became #Wimbledon champion for the sixth time pic.twitter.com/5xN8ogWYYT
— Wimbledon (@Wimbledon) July 11, 2021
وبات هذا هو اللقب الـ20 لديوكوفيتش في بطولات الغراند سلام، ليعادل الرقم القياسي للنجمين الأسطوريين السويسري فيدرر والإسباني نادال، اللذين توجا بنفس العدد من الألقاب في البطولات الكبرى.
60 titles.
18 years.
3 legends.
One golden era 🌟#Wimbledon pic.twitter.com/AwCJLmkDxC
— Wimbledon (@Wimbledon) July 11, 2021
وبات ديوكوفيتش -الذي توج بلقب ويمبلدون للمرة السادسة في تاريخه والثالثة على التوالي- أول لاعب يتوّج بألقاب أول 3 بطولات كبرى في العام، منذ أن حقق رود لافر هذا الإنجاز عام 1969.
🏆 2011
🏆 2014
🏆 2015
🏆 2018
🏆 2019
🏆 2021#Wimbledon | @DjokerNole pic.twitter.com/UrFvlsgIzY
— Wimbledon (@Wimbledon) July 11, 2021
وكان اللاعب الصربي فاز ببطولة أستراليا المفتوحة في فبراير/شباط الماضي، قبل أن يفوز ببطولة فرنسا (رولان غاروس) الشهر الماضي.