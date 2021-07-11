توّج المصنف أول عالميا الصربي نوفاك ديوكوفيتش بلقب بطولة ويمبلدون للتنس، بعد فوزه على الإيطالي ماتيو بيريتيني 3-1، ليعادل رقم رافاييل نادال وروجيه فيدرر بـ20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى.

وقلب ديوكوفيتش خسارته في المجموعة الأولى إلى انتصار كبير، بعدما حسم المجموعات الثلاث الأخرى لصالحه، ليفوز بالمباراة بنتيجة 6-7 و6-4 و6-3 و6-3.

وبات هذا هو اللقب الـ20 لديوكوفيتش في بطولات الغراند سلام، ليعادل الرقم القياسي للنجمين الأسطوريين السويسري فيدرر والإسباني نادال، اللذين توجا بنفس العدد من الألقاب في البطولات الكبرى.

وبات ديوكوفيتش -الذي توج بلقب ويمبلدون للمرة السادسة في تاريخه والثالثة على التوالي- أول لاعب يتوّج بألقاب أول 3 بطولات كبرى في العام، منذ أن حقق رود لافر هذا الإنجاز عام 1969.

وكان اللاعب الصربي فاز ببطولة أستراليا المفتوحة في فبراير/شباط الماضي، قبل أن يفوز ببطولة فرنسا (رولان غاروس) الشهر الماضي.