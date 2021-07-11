البث الحي
رياضات أخرى

ديوكوفيتش يفوز ببطولة ويمبلدون للتنس ويعادل الرقم القياسي لفيدرر ونادال

ديوكوفيتش توّج بلقب ويمبلدون للمرة السادسة في تاريخه والثالثة على التوالي (غيتي)
ديوكوفيتش توّج بلقب ويمبلدون للمرة السادسة في تاريخه والثالثة على التوالي (غيتي)
11/7/2021-|آخر تحديث: 11/7/202108:45 PM (مكة المكرمة)

توّج المصنف أول عالميا الصربي نوفاك ديوكوفيتش بلقب بطولة ويمبلدون للتنس، بعد فوزه على الإيطالي ماتيو بيريتيني 3-1، ليعادل رقم رافاييل نادال وروجيه فيدرر بـ20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى.

وقلب ديوكوفيتش خسارته في المجموعة الأولى إلى انتصار كبير، بعدما حسم المجموعات الثلاث الأخرى لصالحه، ليفوز بالمباراة بنتيجة 6-7 و6-4 و6-3 و6-3.

وبات هذا هو اللقب الـ20 لديوكوفيتش في بطولات الغراند سلام، ليعادل الرقم القياسي للنجمين الأسطوريين السويسري فيدرر والإسباني نادال، اللذين توجا بنفس العدد من الألقاب في البطولات الكبرى.

وبات ديوكوفيتش -الذي توج بلقب ويمبلدون للمرة السادسة في تاريخه والثالثة على التوالي- أول لاعب يتوّج بألقاب أول 3 بطولات كبرى في العام، منذ أن حقق رود لافر هذا الإنجاز عام 1969.

وكان اللاعب الصربي فاز ببطولة أستراليا المفتوحة في فبراير/شباط الماضي، قبل أن يفوز ببطولة فرنسا (رولان غاروس) الشهر الماضي.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

حول هذه القصة

شاهد.. خطأ فادح يقصي ديوكوفيتش من بطولة أميركا

استبعد الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا من بطولة أميركا المفتوحة للتنس الأحد، بعد توجيه كرة إلى مراقبة خط خلال مباراته ضد الإسباني بابلو كارينيو بوستا في الدور الرابع.

6/9/2020

بالفيديو.. ديوكوفيتش يفوز بأستراليا المفتوحة للتنس للمرة التاسعة ويهدد عرش فيدرر ونادال

عزز النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم رقمه القياسي في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، وتوّج بلقبها للمرة التاسعة بعدما تغلب على الروسي دانييل ميدفيديف اليوم الأحد بالمباراة النهائية.

21/2/2021
المزيد من رياضات أخرى

شاهد.. بوارييه يهزم ماكغريغور بالضربة القاضية ونور محمدوف: الخير دائمًا ينتصر على الشر

ماكغريغور ممسكا بقدمه المكسورة (رويترز)

شاهد.. مشجعة متهورة تتسبب في كارثة بطواف فرنسا للدراجات الهوائية

اصطدام كبير في طواف فرنسا بسبب لافتة (رويترز)

"وداعا صاحب الابتسامة الجميلة".. حزن في قطر إثر وفاة العداء عبدالإله هارون

عبدالإله هارون توفي عن 24 عاما في حادث سير (رويترز)

حظر الخمور في أولمبياد طوكيو

ستقام المسابقات الأولمبية في نحو 40 مضمارا بطوكيو ومناطق يابانية أخرى (رويترز)
الأكثر قراءة

بعد شغب وموجة إساءات ضد لاعبين سود.. الشرطة البريطانية تعتقل العشرات وجونسون يدعو لوقف العنصرية

شوارع لندن شهدت أعمال شغب في نهائي بطولة أمم أوروبا 2020 بين إيطاليا وإنجلترا (رويترز)

بشار الأسد تحت مجهر التحليل النفسي: كيف تحوّل الطبيب الخجول إلى سفاح قتل الآلاف؟

رسم كاريكاتيري لبشار الأسد (رسم: رأفت الخطيب)

الأردن.. حكم بـ15 سنة سجنا لباسم عوض الله والشريف حسن والدفاع يعتزم الطعن

مورينيو وكين ينتقدان اختيار ساكا بدلا من الكبار لتنفيذ ركلة الترجيح الحاسمة وغريليش يرد

لاعبو المنتخب الإنجليزي يواسون ساكا الذي انخرط في البكاء بعد إهداره ركلة الترجيح الحاسمة (رويترز)