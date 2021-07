توّج المصنف أول عالميا الصربي نوفاك ديوكوفيتش بلقب بطولة ويمبلدون للتنس، بعد فوزه على الإيطالي ماتيو بيريتيني 3-1، ليعادل رقم رافاييل نادال وروجيه فيدرر بـ20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى.

وقلب ديوكوفيتش خسارته في المجموعة الأولى إلى انتصار كبير، بعدما حسم المجموعات الثلاث الأخرى لصالحه، ليفوز بالمباراة بنتيجة 6-7 و6-4 و6-3 و6-3.

The moment @DjokerNole became #Wimbledon champion for the sixth time pic.twitter.com/5xN8ogWYYT

— Wimbledon (@Wimbledon) July 11, 2021