خسر المقاتل الأيرلندي الشهير كونور ماكغريغور النزال الذي جمعه بالأميركي داستن بوارييه، اليوم الأحد في لاس فيغاس، ضمن دورة "يو إف سي 264" (UFC 264) للفنون القتالية المختلطة، وخرج من الحلبة مصابا إصابة جسيمة.

وفي وقت كان فيه بوارييه مسيطرا على مجريات الجولة الأولى، تمكن ماكغريغور من الإفلات من قبضة منافسه ووقف على قدميه، ليسدد مجموعة من اللكمات على مستوى وجه المقاتل الأميركي.

وتعرّض الأيرلندي لالتواء حاد في قدمه اليسرى، وهو ما تسبب له في كسر مضاعف بالساق.

وأنهى الحكم النزال بعدها معلنا فوز بوارييه بالضربة الفنية القاضية.

من جهته، علق بطل الفنون القتالية السابق الروسي حبيب نور محمدوف على انتصار بورييه، بمنشور على تويتر، قائلا: "الخير دائمًا ينتصر على الشر. أنا سعيد جدا لبورييه. داستن، أتمنى أن تحصل على حزام البطولة في نهاية العام".

Good always defeats evil.

Very happy for @DustinPoirier I hope you will get the belt end of the year

— khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) July 11, 2021