خسر المقاتل الأيرلندي الشهير كونور ماكغريغور النزال الذي جمعه بالأميركي داستن بوارييه، اليوم الأحد في لاس فيغاس، ضمن دورة "يو إف سي 264" (UFC 264) للفنون القتالية المختلطة، وخرج من الحلبة مصابا إصابة جسيمة.

وفي وقت كان فيه بوارييه مسيطرا على مجريات الجولة الأولى، تمكن ماكغريغور من الإفلات من قبضة منافسه ووقف على قدميه، ليسدد مجموعة من اللكمات على مستوى وجه المقاتل الأميركي.

وتعرّض الأيرلندي لالتواء حاد في قدمه اليسرى، وهو ما تسبب له في كسر مضاعف بالساق.

إصابة كونور #ماكغريغور خلال نزاله أمام داستن

😖 pic.twitter.com/SthVR86rEo — Mima Oumeima Bourbia ⁦🇩🇿⁩ (@Mima_Oumeima_b) July 11, 2021

وأنهى الحكم النزال بعدها معلنا فوز بوارييه بالضربة الفنية القاضية.

من جهته، علق بطل الفنون القتالية السابق الروسي حبيب نور محمدوف على انتصار بورييه، بمنشور على تويتر، قائلا: "الخير دائمًا ينتصر على الشر. أنا سعيد جدا لبورييه. داستن، أتمنى أن تحصل على حزام البطولة في نهاية العام".