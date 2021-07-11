البث الحي
رياضات أخرى

بوارييه يهزم ماكغريغور بالضربة القاضية ونور محمدوف سعيد لهزيمته

ماكغريغور ممسكا بقدمه المكسورة (رويترز)
ماكغريغور ممسكا بقدمه المكسورة (رويترز)
11/7/2021-|آخر تحديث: 11/7/202105:43 PM (مكة المكرمة)

خسر المقاتل الأيرلندي الشهير كونور ماكغريغور النزال الذي جمعه بالأميركي داستن بوارييه، اليوم الأحد في لاس فيغاس، ضمن دورة "يو إف سي 264" (UFC 264) للفنون القتالية المختلطة، وخرج من الحلبة مصابا إصابة جسيمة.

وفي وقت كان فيه بوارييه مسيطرا على مجريات الجولة الأولى، تمكن ماكغريغور من الإفلات من قبضة منافسه ووقف على قدميه، ليسدد مجموعة من اللكمات على مستوى وجه المقاتل الأميركي.

وتعرّض الأيرلندي لالتواء حاد في قدمه اليسرى، وهو ما تسبب له في كسر مضاعف بالساق.

وأنهى الحكم النزال بعدها معلنا فوز بوارييه بالضربة الفنية القاضية.

من جهته، علق بطل الفنون القتالية السابق الروسي حبيب نور محمدوف على انتصار بورييه، بمنشور على تويتر، قائلا: "الخير دائمًا ينتصر على الشر. أنا سعيد جدا لبورييه. داستن، أتمنى أن تحصل على حزام البطولة في نهاية العام".

المصدر : وكالة سند

حول هذه القصة

خرج من النزال على عكاز.. ماكغريغور مادة للسخرية بعد هزيمته بالضربة القاضية وحبيب يُعلّق

تصدرت هزيمة بطل رياضة الفنون القتالية المختلطة الأيرلندي كونور ماكغريغور بالضربة القاضية أمام الأميركي داستن بوارييه مواقع التواصل الاجتماعي، وعمت السخرية من ماكغريغور الذي خرج من النزال على عكاز.

24/1/2021
المزيد من رياضات أخرى

شاهد.. مشجعة متهورة تتسبب في كارثة بطواف فرنسا للدراجات الهوائية

اصطدام كبير في طواف فرنسا بسبب لافتة (رويترز)

"وداعا صاحب الابتسامة الجميلة".. حزن في قطر إثر وفاة العداء عبدالإله هارون

عبدالإله هارون توفي عن 24 عاما في حادث سير (رويترز)

حظر الخمور في أولمبياد طوكيو

ستقام المسابقات الأولمبية في نحو 40 مضمارا بطوكيو ومناطق يابانية أخرى (رويترز)

شاهد.. احتفاء في إسبانيا بلاعب سنغالي أنقذ مسنا من الغرق

لاعب كرة السلة السنغالي محمد فضل (مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

عند اكتمال الملء الثاني لسد النهضة.. هذه الأضرار المتوقعة على مصر والسودان

يتوقع أن يؤدي ملء سد النهضة الإثيوبي دون اتفاق إلى أضرار جسيمة على مصر والسودان (مواقع التواصل الاجتماعي)

20 علامة على السرطان عادة ما يتجاهلها الرجال

ضغوط دولية للسماح بترشح العسكريين.. حفتر والمبعوث الأممي يؤكدان على إجراء الانتخابات في موعدها

خليفة حفتر يتلقى دعما خارجيا لإبقائه في المشهد السياسي بعد هزيمته عسكريا (رويترز)

“إنسان لونغي” المكتشف في الصين يعيد كتابة تاريخ أسلاف البشر

اكتشف علماء الأنثروبولوجيا نوعا جديدا من أسلاف الإنسان التنين (مواقع التواصل)